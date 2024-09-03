Почему скупать и хранить золото можно не каждому

МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые Центробанки - в их числе и Индия, и Китай, - активно покупают золото в свои резервы. Скорее всего, такие операции продолжатся, поскольку сохраняется тренд на диверсификацию - уход от американских гособлигаций в пользу других альтернативных вложений. Золото на длинном горизонте хорошо себя показывает в качестве безопасного актива, что сейчас так же востребовано.На этой неделе стоимость драгоценного металла тестировала планку в $2531 за тройскую унцию. С поправкой на инфляцию это в пять раз выше цены, по которой Великобритания продала часть золотых запасов четверть века назад. Тогда Швейцария также была крупным продавцом золота, а теперь она его активно скупает.Центробанки хеджируют свои риски, поскольку глобальная экономическая конъюнктура выглядит неоднозначной, а перспективы - неопределенными. Те активы, которые стандартно пользуются спросом на растущем рынке - US Treasuries и корпоративные бонды, валюты и так далее, - в обозримой перспективе не кажутся крайне надежными, особенно после заморозки части российских активов. Задача Центробанков заключается в грамотном вложении резервов страны с тем, чтобы их как минимум не потерять, как максимум - приумножить. В таком разрезе золото смотрится довольно перспективно.Также важно, что благодаря инфляции издержек растет и себестоимость добычи и производства золота, что также оказывает определенную поддержку ценам. В перспективе они могут вырасти до $3000 за унцию, если обстоятельства будут этому способствовать. Но точно так же могут и снизиться, если мировые регуляторы все-таки победят инфляцию.Золото обычно считается неким защитным активом. Однако физическое обладание им, с инвестиционной точки зрения, не совсем рационально, потому что существует и стоимость хранения, и большие издержки на покупку-продажу. Разница в цене между покупкой и продажей слитков достаточно большая, то есть инвестор может проиграть на спреде. При этом с точки зрения инвестирования в золото физическими лицами драгметалл в слитках - это ставка на совсем негативный сценарий, когда его, возможно, придется менять условно на еду или еще на что-то.В любом другом случае гораздо выгоднее и удобнее открыть, например, обезличенный металлический счет в надежном банке либо просто купить золото на Московской бирже.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые Центробанки - в их числе и Индия, и Китай, - активно покупают золото в свои резервы. Скорее всего, такие операции продолжатся, поскольку сохраняется тренд на диверсификацию - уход от американских гособлигаций в пользу других альтернативных вложений. Золото на длинном горизонте хорошо себя показывает в качестве безопасного актива, что сейчас так же востребовано.
На этой неделе стоимость драгоценного металла тестировала планку в $2531 за тройскую унцию. С поправкой на инфляцию это в пять раз выше цены, по которой Великобритания продала часть золотых запасов четверть века назад. Тогда Швейцария также была крупным продавцом золота, а теперь она его активно скупает.
Центробанки хеджируют свои риски, поскольку глобальная экономическая конъюнктура выглядит неоднозначной, а перспективы - неопределенными. Те активы, которые стандартно пользуются спросом на растущем рынке - US Treasuries и корпоративные бонды, валюты и так далее, - в обозримой перспективе не кажутся крайне надежными, особенно после заморозки части российских активов. Задача Центробанков заключается в грамотном вложении резервов страны с тем, чтобы их как минимум не потерять, как максимум - приумножить. В таком разрезе золото смотрится довольно перспективно.
Также важно, что благодаря инфляции издержек растет и себестоимость добычи и производства золота, что также оказывает определенную поддержку ценам. В перспективе они могут вырасти до $3000 за унцию, если обстоятельства будут этому способствовать. Но точно так же могут и снизиться, если мировые регуляторы все-таки победят инфляцию.
Золото обычно считается неким защитным активом. Однако физическое обладание им, с инвестиционной точки зрения, не совсем рационально, потому что существует и стоимость хранения, и большие издержки на покупку-продажу. Разница в цене между покупкой и продажей слитков достаточно большая, то есть инвестор может проиграть на спреде. При этом с точки зрения инвестирования в золото физическими лицами драгметалл в слитках - это ставка на совсем негативный сценарий, когда его, возможно, придется менять условно на еду или еще на что-то.
В любом другом случае гораздо выгоднее и удобнее открыть, например, обезличенный металлический счет в надежном банке либо просто купить золото на Московской бирже.
Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
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