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Почему скупать и хранить золото можно не каждому

Почему скупать и хранить золото можно не каждому - 03.09.2024, ПРАЙМ

Почему скупать и хранить золото можно не каждому

Мировые Центробанки - в их числе и Индия, и Китай, - активно покупают золото в свои резервы. Скорее всего, такие операции продолжатся, поскольку сохраняется... | 03.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-03T08:00+0300

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2024-09-03T08:00+0300

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МОСКВА, 3 сен - ПРАЙМ. Мировые Центробанки - в их числе и Индия, и Китай, - активно покупают золото в свои резервы. Скорее всего, такие операции продолжатся, поскольку сохраняется тренд на диверсификацию - уход от американских гособлигаций в пользу других альтернативных вложений. Золото на длинном горизонте хорошо себя показывает в качестве безопасного актива, что сейчас так же востребовано.На этой неделе стоимость драгоценного металла тестировала планку в $2531 за тройскую унцию. С поправкой на инфляцию это в пять раз выше цены, по которой Великобритания продала часть золотых запасов четверть века назад. Тогда Швейцария также была крупным продавцом золота, а теперь она его активно скупает.Центробанки хеджируют свои риски, поскольку глобальная экономическая конъюнктура выглядит неоднозначной, а перспективы - неопределенными. Те активы, которые стандартно пользуются спросом на растущем рынке - US Treasuries и корпоративные бонды, валюты и так далее, - в обозримой перспективе не кажутся крайне надежными, особенно после заморозки части российских активов. Задача Центробанков заключается в грамотном вложении резервов страны с тем, чтобы их как минимум не потерять, как максимум - приумножить. В таком разрезе золото смотрится довольно перспективно.Также важно, что благодаря инфляции издержек растет и себестоимость добычи и производства золота, что также оказывает определенную поддержку ценам. В перспективе они могут вырасти до $3000 за унцию, если обстоятельства будут этому способствовать. Но точно так же могут и снизиться, если мировые регуляторы все-таки победят инфляцию.Золото обычно считается неким защитным активом. Однако физическое обладание им, с инвестиционной точки зрения, не совсем рационально, потому что существует и стоимость хранения, и большие издержки на покупку-продажу. Разница в цене между покупкой и продажей слитков достаточно большая, то есть инвестор может проиграть на спреде. При этом с точки зрения инвестирования в золото физическими лицами драгметалл в слитках - это ставка на совсем негативный сценарий, когда его, возможно, придется менять условно на еду или еще на что-то.В любом другом случае гораздо выгоднее и удобнее открыть, например, обезличенный металлический счет в надежном банке либо просто купить золото на Московской бирже.Автор - Дмитрий Скрябин, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Скрябин https://cdnn.1prime.ru/img/84276/87/842768779_108:0:463:355_100x100_80_0_0_b06dd64cf21399803263f502e0dbe9b4.jpg

мнения аналитиков, золото, запасы золота, биржевые цены на золото, золотодобыча