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Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный

Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный - 04.09.2024, ПРАЙМ

Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед вторжением в Курскую область поставил подразделениям задачу прорваться на Курскую атомную... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T06:06+0300

2024-09-04T06:06+0300

2024-09-04T06:08+0300

спецоперация на украине

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БЕЛГОРОД, 4 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед вторжением в Курскую область поставил подразделениям задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный водитель Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которого мобилизовали из Киева.По его словам, главком прибыл в расположение девятой разведывательной роты бригады 5 августа за день до вторжения в Курскую область. "Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", - рассказал Шкода, Военнопленный пояснил, что после отъезда главкома военные стали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция. "Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", - рассказал пленный. Также Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС."(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода.Украинские подразделения в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

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