Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240904/aes-851316371.html
Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный
Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный - 04.09.2024, ПРАЙМ
Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед вторжением в Курскую область поставил подразделениям задачу прорваться на Курскую атомную... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T06:06+0300
2024-09-04T06:08+0300
спецоперация на украине
курская аэс
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851153748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9512f3ae0927aab62abc6813285e2dc3.jpg
БЕЛГОРОД, 4 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед вторжением в Курскую область поставил подразделениям задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный водитель Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которого мобилизовали из Киева.По его словам, главком прибыл в расположение девятой разведывательной роты бригады 5 августа за день до вторжения в Курскую область. "Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", - рассказал Шкода, Военнопленный пояснил, что после отъезда главкома военные стали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция. "Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", - рассказал пленный. Также Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС."(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода.Украинские подразделения в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
https://1prime.ru/20240902/aes-851259778.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/1b/851153748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03f07991be86dec049c76b9ee06d191e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
курская аэс, всу
Спецоперация на Украине, Курская АЭС, ВСУ
06:06 04.09.2024 (обновлено: 06:08 04.09.2024)
 
Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС, рассказал пленный

Пленный рассказал о готовившемся командовании ВСУ плане подрыва Курской АЭС

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская АЭС в Курчатове
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГОРОД, 4 сен - ПРАЙМ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский перед вторжением в Курскую область поставил подразделениям задачу прорваться на Курскую атомную электростанцию и заложить там взрывчатку, рассказал РИА Новости военнопленный водитель Михаил Шкода из 82-й бригады десантно-штурмовых войск ВСУ, которого мобилизовали из Киева.
По его словам, главком прибыл в расположение девятой разведывательной роты бригады 5 августа за день до вторжения в Курскую область.
"Мы собрались в круг, те экипажи, которые должны были выезжать за границу, в Россию. Сказал, что этот день запишется в историю, говорил много хороших слов, что такие молодцы, все у вас получится, потому что пути уже будут открыты, разведка доложила, что больших скоплений российских войск нет на территории, вы должны быстро прорваться в Курскую область на атомную станцию", - рассказал Шкода,
Курская АЭС в Курчатове - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2024
Ганчев предупредил об уязвимости Курской АЭС
2 сентября, 06:54
Военнопленный пояснил, что после отъезда главкома военные стали задавать командирам вопросы, зачем им нужна эта станция.
"Они сказали: "Мы хотим сделать там сюрприз для России, заложить там взрывчатку". Мы спрашиваем: "Какую взрывчатку? Мы там все взорвемся и от радиации погибнем". Объяснили, что вас на то время уже выведут оттуда, уже там будут российские войска, отобьют свою территорию, а потом уже дистанционно сработает бомба, и все взорвется, и Украина обвинит Россию, что сама себя подорвала", - рассказал пленный.
Также Сырский на встрече с военными признал причастность НАТО к подготовке диверсии на Курской АЭС.
"(Сказал, что – ред.) все это мероприятие подготавливали натовские специалисты с украинскими военными специалистами, что все будет благополучно и нормально", - рассказал Шкода.
Украинские подразделения в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
 
Спецоперация на УкраинеКурская АЭСВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала