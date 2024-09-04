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Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто
Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто - 04.09.2024, ПРАЙМ
Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто
Многие китайские автомобильные бренды не смогли преуспеть на российском рынке. Об этом "Российской газете" сообщил эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:28+0300
2024-09-04T11:28+0300
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Многие китайские автомобильные бренды не смогли преуспеть на российском рынке. Об этом "Российской газете" сообщил эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.По данным автоэксперта, первым в "списке на вылет" стоит экологичный бренд Skywell, который так и не открыл официальное представительство в России. Кроме того, на российском авторынке не было продано ни одного автомобиля этой марки 2024 года выпуска.Бренд VGV также столкнулся с проблемами в ситуации вокруг запуска на российском рынке. Кроссоверы DFSK также не пользовались большим спросом у россиян: за период с марта по июнь была зарегистрирована всего 41 модель ix5 и 68 моделей ix7.Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery в прошлом году возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes
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россия, китай, авто
Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто
Автоэксперт Арбузов назвал шесть неуспешных китайских марок в России
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
Многие китайские автомобильные бренды не смогли преуспеть на российском рынке. Об этом "Российской газете" сообщил
эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.
По данным автоэксперта, первым в "списке на вылет" стоит экологичный бренд Skywell, который так и не открыл официальное представительство в России. Кроме того, на российском авторынке не было продано ни одного автомобиля этой марки 2024 года выпуска.
Бренд VGV также столкнулся с проблемами в ситуации вокруг запуска на российском рынке. Кроссоверы DFSK также не пользовались большим спросом у россиян: за период с марта по июнь была зарегистрирована всего 41 модель ix5 и 68 моделей ix7.
Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery в прошлом году возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes
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