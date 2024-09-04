https://1prime.ru/20240904/avto-851326101.html

Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто

Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто - 04.09.2024, ПРАЙМ

Грозит фиаско. Автоэксперт назвал провалившиеся в России китайские авто

Многие китайские автомобильные бренды не смогли преуспеть на российском рынке. Об этом "Российской газете" сообщил эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:28+0300

2024-09-04T11:28+0300

2024-09-04T11:28+0300

россия

китай

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Многие китайские автомобильные бренды не смогли преуспеть на российском рынке. Об этом "Российской газете" сообщил эксперт автомобильного портала "Дром" Сергей Арбузов.По данным автоэксперта, первым в "списке на вылет" стоит экологичный бренд Skywell, который так и не открыл официальное представительство в России. Кроме того, на российском авторынке не было продано ни одного автомобиля этой марки 2024 года выпуска.Бренд VGV также столкнулся с проблемами в ситуации вокруг запуска на российском рынке. Кроссоверы DFSK также не пользовались большим спросом у россиян: за период с марта по июнь была зарегистрирована всего 41 модель ix5 и 68 моделей ix7.Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Chery в прошлом году возглавил рейтинг крупнейших иностранных компаний в России по версии Forbes

https://1prime.ru/20240903/avto-851300960.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, авто