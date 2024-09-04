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Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью
Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью - 04.09.2024, ПРАЙМ
Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью
Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что контроль бизнеса не может быть... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:02+0300
2024-09-04T16:05+0300
владимир путин
вэф-2024
бизнес
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью и пообещал обсудить сокращение излишних проверок. "Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Цель – это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", - сказал Путин. Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", — сказал он.Глава государства добавил, что с учетом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, "там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок".
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владимир путин, вэф-2024, бизнес
Владимир Путин, ВЭФ-2024, Бизнес
16:02 04.09.2024 (обновлено: 16:05 04.09.2024)
 
Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью

Путин: контроль бизнеса не может быть самоцелью

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в рамках общения с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью и пообещал обсудить сокращение излишних проверок.
"Обязательно обсудим это с Генеральной прокуратурой и с правительством. Цель – это развитие, прежде всего, и ничего не должно мешать этому развитию", - сказал Путин.
Временный мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил в феврале в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. "Поэтому считаю возможным с 1 января 2025 года отказаться от временных мораториев на проверки бизнеса", — сказал он.
Глава государства добавил, что с учетом наработанного опыта можно полностью перейти на риск-ориентированный подход, закрепив его законодательно, "там, где риски отсутствуют, надо применять профилактические меры и таким образом минимизировать число проверок".
Контроль - ПРАЙМ, 1920, 29.02.2024
Мораторий на проверки бизнеса себя оправдал, заявил Путин
29 февраля, 13:57
 
Владимир ПутинВЭФ-2024Бизнес
 
 
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