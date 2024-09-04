https://1prime.ru/20240904/gryaz-851326840.html
"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь
"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь - 04.09.2024, ПРАЙМ
"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь
Многие автомобилисты с приходом осени реже посещают автомойки, однако накопленная грязь может негативно отразиться на состоянии автомобиля, говорится в... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:04+0300
2024-09-04T12:04+0300
2024-09-04T12:04+0300
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2c3c51c1caaccc7addf92d0336fbfd18.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Многие автомобилисты с приходом осени реже посещают автомойки, однако накопленная грязь может негативно отразиться на состоянии автомобиля, говорится в материале издания "За рулем".Согласно публикации, грязь постепенно въедается в лакокрасочное покрытие кузова сквозь микротрещины."Техногенная пыль вперемешку с водой особенно опасна. В ее состав входят мельчайшие частицы асфальта и стирающихся о него шин, к которым добавляются продукты сгорания топлива (выхлопы машин), а также въедливая асбестовая и металлическая пыль – продукт истирания тормозных колодок автомобилей", - отметили в издании.Тем не менее, существуют простые способы поддерживать машину чистой в дождливый период. Так, можно просто ополоснуть автомобиль водой, так как грязь обычно сходит сама по себе. Это может помочь избежать использования шампуня.Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать средства с гидрофобными свойствами, заключили в материале.
https://1prime.ru/20240829/maslo-851203450.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/03/848773205_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6fd18284cc0584cec9d46f60c5f1c748.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто
"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь
"За рулем" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
Многие автомобилисты с приходом осени реже посещают автомойки, однако накопленная грязь может негативно отразиться на состоянии автомобиля, говорится
в материале издания "За рулем".
Согласно публикации, грязь постепенно въедается в лакокрасочное покрытие кузова сквозь микротрещины.
"Техногенная пыль вперемешку с водой особенно опасна. В ее состав входят мельчайшие частицы асфальта и стирающихся о него шин, к которым добавляются продукты сгорания топлива (выхлопы машин), а также въедливая асбестовая и металлическая пыль – продукт истирания тормозных колодок автомобилей", - отметили в издании.
Тем не менее, существуют простые способы поддерживать машину чистой в дождливый период. Так, можно просто ополоснуть автомобиль водой, так как грязь обычно сходит сама по себе. Это может помочь избежать использования шампуня.
Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать средства с гидрофобными свойствами, заключили в материале.
Эксперты "ЗР" рассказали, как снизить расход масла без капремонта двигателя