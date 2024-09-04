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"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь

"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь - 04.09.2024, ПРАЙМ

"ЗР" рассказал, какая опасная грязь налипает на кузов автомобиля в дождь

Многие автомобилисты с приходом осени реже посещают автомойки, однако накопленная грязь может негативно отразиться на состоянии автомобиля, говорится в... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T12:04+0300

2024-09-04T12:04+0300

2024-09-04T12:04+0300

авто

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Многие автомобилисты с приходом осени реже посещают автомойки, однако накопленная грязь может негативно отразиться на состоянии автомобиля, говорится в материале издания "За рулем".Согласно публикации, грязь постепенно въедается в лакокрасочное покрытие кузова сквозь микротрещины."Техногенная пыль вперемешку с водой особенно опасна. В ее состав входят мельчайшие частицы асфальта и стирающихся о него шин, к которым добавляются продукты сгорания топлива (выхлопы машин), а также въедливая асбестовая и металлическая пыль – продукт истирания тормозных колодок автомобилей", - отметили в издании.Тем не менее, существуют простые способы поддерживать машину чистой в дождливый период. Так, можно просто ополоснуть автомобиль водой, так как грязь обычно сходит сама по себе. Это может помочь избежать использования шампуня.Для удаления стойких загрязнений рекомендуется использовать средства с гидрофобными свойствами, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240829/maslo-851203450.html

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авто