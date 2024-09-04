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Исключение "недружественных" владельцев значимых компаний хотят продлить - 04.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Исключение "недружественных" владельцев значимых компаний хотят продлить
Исключение "недружественных" владельцев значимых компаний хотят продлить - 04.09.2024, ПРАЙМ
Исключение "недружественных" владельцев значимых компаний хотят продлить
Минэкономразвития предложит продлить механизм исключения через суд иностранных участников из недружественных стран из структуры владения экономически значимых... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T12:58+0300
2024-09-04T12:58+0300
экономика
вэф-2024
минэкономразвития рф
недружественные страны
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития предложит продлить механизм исключения через суд иностранных участников из недружественных стран из структуры владения экономически значимых организаций (ЭЗО), видит соответствующий запрос от российского бизнеса, сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов. "Мы перешли к решению другой проблемы: через судебную практику возможность контролирующему акционеру получить свои права, доказать, что они были нарушены в иностранной юрисдикции, и фактически тем самым получить право в российской юрисдикции через создание "зеркала" компании. У нас уже десять крупнейших компаний этим воспользовались и еще одна заявка на рассмотрении", - сказал он, выступая на ВЭФ. Торосов добавил, что этот институт Минэкономразвития намерен активно развивать и донастраивать. "Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса на продление, потому что этот механизм работает до конца этого года. Минэкономразвития положительно смотрит, будем это инициировать. Если уважаемые депутаты нас поддержат, то мы с этой инициативой выйдем", - сказал первый замминистра. С сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев. Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%, а российским владельцам в этом иностранном холдинге принадлежит либо более 50% без дополнительных условий, либо меньше, но с определенными условиями. Если суд приостанавливает права иностранных владельцев, они теряют право голосовать на собрании акционеров, распоряжаться акциями, получать дивиденды и так далее. Согласно действующей редакции закона, такой порядок действует до 31 декабря 2024 года включительно. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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вэф-2024, минэкономразвития рф, недружественные страны
Экономика, ВЭФ-2024, Минэкономразвития РФ, недружественные страны
12:58 04.09.2024
 
Исключение "недружественных" владельцев значимых компаний хотят продлить

МЭР хочет продлить исключение через суд "недружественных" владельцев значимых компаний

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкВывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации
Вывеска на фасаде здания министерства экономического развития Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Минэкономразвития предложит продлить механизм исключения через суд иностранных участников из недружественных стран из структуры владения экономически значимых организаций (ЭЗО), видит соответствующий запрос от российского бизнеса, сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов.
"Мы перешли к решению другой проблемы: через судебную практику возможность контролирующему акционеру получить свои права, доказать, что они были нарушены в иностранной юрисдикции, и фактически тем самым получить право в российской юрисдикции через создание "зеркала" компании. У нас уже десять крупнейших компаний этим воспользовались и еще одна заявка на рассмотрении", - сказал он, выступая на ВЭФ.
Торосов добавил, что этот институт Минэкономразвития намерен активно развивать и донастраивать. "Мы видим, что у нас есть запрос от бизнеса на продление, потому что этот механизм работает до конца этого года. Минэкономразвития положительно смотрит, будем это инициировать. Если уважаемые депутаты нас поддержат, то мы с этой инициативой выйдем", - сказал первый замминистра.
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С сентября 2023 года в России действует закон об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозобществах, являющихся ЭЗО. Он позволяет через суд исключать из структуры владения экономически значимых российских компаний и банков иностранных участников из недружественных стран. Документ направлен на перевод в российскую юрисдикцию российского же бизнеса, прежде всего в ключевых и стратегических отраслях, и восстановление прав его российских совладельцев.
Закон распространяется на экономически значимые организации, в которых иностранным холдингам принадлежат не менее 50%, а российским владельцам в этом иностранном холдинге принадлежит либо более 50% без дополнительных условий, либо меньше, но с определенными условиями.
Если суд приостанавливает права иностранных владельцев, они теряют право голосовать на собрании акционеров, распоряжаться акциями, получать дивиденды и так далее. Согласно действующей редакции закона, такой порядок действует до 31 декабря 2024 года включительно.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
ЭкономикаВЭФ-2024Минэкономразвития РФнедружественные страны
 
 
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