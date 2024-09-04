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Украинский комбриг Храпач заочно осужден на пожизненный срок - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Украинский комбриг Храпач заочно осужден на пожизненный срок
Украинский комбриг Храпач заочно осужден на пожизненный срок - 04.09.2024, ПРАЙМ
Украинский комбриг Храпач заочно осужден на пожизненный срок
Командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному заключению. Такое решение... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T10:52+0300
2024-09-04T10:52+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд.Храпач признан виновным в том, что приказывал нанести ракетные удары по войсковым частям в Белгородской области.Также суд постановил взыскать с Храпача в счет компенсации причиненного вреда денежные средства в размере 4 миллиона рублей. По данным обвинения, Храпач, преследуя цель устрашить населениеи дестабилизировать деятельность органов госвласти, действуя в составе организованный группы, приказывал наносить ракетные удары по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, не принимавших участия в проведении специальной военной операции на Украине.В материалах дела содержатся данные о четырех таких атаках. Действия украинского полковника повлекли смерти и ранения людей, также был причинен материальный ущерб Министерству обороны РФ. В апреле Хамовнический районный суд Москвы заочно заключил Храпача под стражу по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти. Также Верховный суд ДНР заочно осудил Храпача на пожизненный срок за организацию убийства работника военного следственного управления Следственного комитета РФ Евгения Рыбакова. "Коммерсант" писал, что следователь погиб при обстреле гостиницы в Донецке. Как установил суд, соответствующий приказ отдал Храпач.
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суд, всу
Спецоперация на Украине, суд, ВСУ
10:52 04.09.2024
 
Украинский комбриг Храпач заочно осужден на пожизненный срок

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку украинского комбрига Храпача

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Командир 27-й реактивной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины полковник Дмитрий Храпач заочно приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынес Второй западный окружной военный суд.
Храпач признан виновным в том, что приказывал нанести ракетные удары по войсковым частям в Белгородской области.
Также суд постановил взыскать с Храпача в счет компенсации причиненного вреда денежные средства в размере 4 миллиона рублей.
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По данным обвинения, Храпач, преследуя цель устрашить населениеи дестабилизировать деятельность органов госвласти, действуя в составе организованный группы, приказывал наносить ракетные удары по местам расположения пунктов войсковых частей в Белгородской области, не принимавших участия в проведении специальной военной операции на Украине.
В материалах дела содержатся данные о четырех таких атаках. Действия украинского полковника повлекли смерти и ранения людей, также был причинен материальный ущерб Министерству обороны РФ.
В апреле Хамовнический районный суд Москвы заочно заключил Храпача под стражу по делу об убийствах, совершенных общеопасным способом, группой лиц по мотивам политической, расовой или иной ненависти.
Также Верховный суд ДНР заочно осудил Храпача на пожизненный срок за организацию убийства работника военного следственного управления Следственного комитета РФ Евгения Рыбакова. "Коммерсант" писал, что следователь погиб при обстреле гостиницы в Донецке. Как установил суд, соответствующий приказ отдал Храпач.
 
Спецоперация на УкраинесудВСУ
 
 
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