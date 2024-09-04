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Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк - 04.09.2024, ПРАЙМ
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк
Евросоюз столкнулся с первыми потерями в экономическом противостоянии с Пекином, говорится в материале агентства РИА Новости. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:10+0300
2024-09-04T11:10+0300
экономика
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китай
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с первыми потерями в экономическом противостоянии с Пекином, говорится в материале агентства РИА Новости.Согласно изданию, немецкий автоконцерн Volkswagen вынужден закрывать свои заводы из-за неспособности конкурировать с китайской продукцией и высокими затратами на энергию и рабочую силу в Германии.Отмечается, компания Volkswagen объявила о закрытии двух своих предприятий - сборочного цеха и производства запчастей. Это приведет к увольнению многих сотрудников, также компания планирует отменить мораторий на сокращение рабочих мест. Немецкие власти в свою очередь выразили беспокойство и надеются, что закрытие предприятий можно будет предотвратить.Кроме того, Китай контролирует 98% мирового производства галлия и 60% германия, что является проблемой для Европы, особенно для производителей высокотехнологичной продукции. США сотрудничает с Вьетнамом и имеет свои месторождения редкоземельных металлов, что удовлетворяет большую часть потребностей. Однако Европе придется столкнуться с дефицитом этих металлов, что может затруднить производство высокотехнологичной продукции.Нарастить мощности в Европе также будет сложно, так как технологии производства галлия и германия требуют специфических предприятий. США, Канада, Финляндия, Южная Корея и Япония не смогут помочь, так как их месторождения ограничены, а большая часть их продукции используется на внутреннем рынке, заключили в агентстве.
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ес, китай
Экономика, ЕС, КИТАЙ
11:10 04.09.2024
 
Это теперь мировая война. ЕС и США решили идти ва-банк

РИА Новости: Китай ударил по основному драйверу экспорта ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанк" Флаги США и Европейского совета в Брюсселе
 Флаги США и Европейского совета в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Евросоюз столкнулся с первыми потерями в экономическом противостоянии с Пекином, говорится в материале агентства РИА Новости.
Согласно изданию, немецкий автоконцерн Volkswagen вынужден закрывать свои заводы из-за неспособности конкурировать с китайской продукцией и высокими затратами на энергию и рабочую силу в Германии.
Отмечается, компания Volkswagen объявила о закрытии двух своих предприятий - сборочного цеха и производства запчастей. Это приведет к увольнению многих сотрудников, также компания планирует отменить мораторий на сокращение рабочих мест. Немецкие власти в свою очередь выразили беспокойство и надеются, что закрытие предприятий можно будет предотвратить.
Кроме того, Китай контролирует 98% мирового производства галлия и 60% германия, что является проблемой для Европы, особенно для производителей высокотехнологичной продукции. США сотрудничает с Вьетнамом и имеет свои месторождения редкоземельных металлов, что удовлетворяет большую часть потребностей. Однако Европе придется столкнуться с дефицитом этих металлов, что может затруднить производство высокотехнологичной продукции.
Нарастить мощности в Европе также будет сложно, так как технологии производства галлия и германия требуют специфических предприятий. США, Канада, Финляндия, Южная Корея и Япония не смогут помочь, так как их месторождения ограничены, а большая часть их продукции используется на внутреннем рынке, заключили в агентстве.
Логотип Volkswagen - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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