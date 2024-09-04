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Это подвох: что нельзя делать с кредитной картой

Это подвох: что нельзя делать с кредитной картой - 04.09.2024, ПРАЙМ

Это подвох: что нельзя делать с кредитной картой

Идея заработать на своей кредитной карте привлекательна, но в ней есть подводные камни, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T02:02+0300

2024-09-04T02:02+0300

2024-09-04T02:02+0300

кредит

кредитная задолженность

эксклюзив

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МОСКВА, 4 сен – ПРАЙМ. Идея заработать на своей кредитной карте привлекательна, но в ней есть подводные камни, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры "Финансы и кредит" ГУУ Николай Кузнецов.Он напомнил, что речь идет о схеме, когда вы кладете доход на депозит, получая проценты, а тратите с кредитки. Когда заканчивается грейс-период, вы переводите туда деньги с депозита, не допуская переплат, проценты же остаются вам в виде чистого дохода."Но банкиры вовсе не альтруисты. Они не склонны раздавать свои деньги людям просто так без выгоды для себя. Так что если бы все было просто, то "лазейка" давно была бы уже всеми закрыта. А раз схема все еще работает, значит банку она чем-то выгодна", - предупредил он.Как правило, любители таких схем погорают на банальных "забыл" и "перепутал", пропуская установленный банком срок платежа или недоплатив по ошибке. Второе – недооценка сложности банковских продуктов. Бывает, что льготный период распространяется не на все виды операций или различается по длительности, а проценты начисляются весьма сложным образом.Одна из самых неприятных ошибок – снятие денег с кредитной карты. Перепутав и забыв, это легко сделать, тем более, банкомат не выдает предупреждений. А потом банк списывает комиссию, которая порой выше выданной суммы и начисляет повышенный процент. Поэтому лучше лишний раз проверить, что и откуда вы снимаете, заключил Кузнецов.

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кредит, кредитная задолженность, эксклюзив