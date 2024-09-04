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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября - 04.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс... | 04.09.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс евро — на 26,04 копейки, до 98,0725 рубля, следует из данных Банка России.После введения США санкций против Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации с внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется исходя из рыночного курса Московской биржи. 12 июня США расширили санкции против России и включили в них Московскую биржу. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, юань, евро
17:32 04.09.2024 (обновлено: 17:39 04.09.2024)
 
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября

ЦБ: курс доллара на 5 сентября — 88,93 руб, евро — 98,07 руб, юаня — 12,51 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Банка России
Здание Банка России - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс евро — на 26,04 копейки, до 98,0725 рубля, следует из данных Банка России.
После введения США санкций против Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации с внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется исходя из рыночного курса Московской биржи.
12 июня США расширили санкции против России и включили в них Московскую биржу. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюБанк РоссииКурсы валютдолларюаньевро
 
 
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