https://1prime.ru/20240904/kursy-851339032.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября - 04.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T17:32+0300
2024-09-04T17:32+0300
2024-09-04T17:39+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
банк россии
курсы валют
доллар
юань
евро
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс евро — на 26,04 копейки, до 98,0725 рубля, следует из данных Банка России.После введения США санкций против Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации с внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется исходя из рыночного курса Московской биржи. 12 июня США расширили санкции против России и включили в них Московскую биржу. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_efb703fc18e27e2c6fb8305f4ce5494e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банк россии, курсы валют, доллар, юань, евро
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Банк России, Курсы валют, доллар, юань, евро
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 5 сентября
ЦБ: курс доллара на 5 сентября — 88,93 руб, евро — 98,07 руб, юаня — 12,51 руб
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 39,8 копейки — до 12,5086 рубля, курс доллара — на 31,7 копейки, до 88,9288 рубля, курс евро — на 26,04 копейки, до 98,0725 рубля, следует из данных Банка России.
После введения США санкций против Московской биржи, Центральный банк Российской Федерации с 13 июня начал устанавливать официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основе данных, полученных от банков и информации с внебиржевых торгов. Курс юаня по-прежнему определяется исходя из рыночного курса Московской биржи.
12 июня США расширили санкции против России и включили в них Московскую биржу. В связи с этим биржевые торги долларом и евро были временно приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.