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Эксперт назвал условие роста цен на нефть - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал условие роста цен на нефть
Эксперт назвал условие роста цен на нефть - 04.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал условие роста цен на нефть
Цены на нефть могут развернуться к росту при начале цикла снижения ставки ФРС США и готовности ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность, сказал РИА Новости... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:47+0300
2024-09-04T11:47+0300
экономика
нефть
цены
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут развернуться к росту при начале цикла снижения ставки ФРС США и готовности ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря 2023 года. "В обратном направлении может помочь развернуть цены начало цикла снижения ставки ФРС, готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность", – сказал Скрябин. Текущее снижение цен он связал, в частности, с вышедшими во вторник данными по индексу деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. Эксперт отмечает, что это свидетельствует о негативных ожиданиях – сокращении, в частности, промпроизводства – и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть, отметил собеседник агентства. Также давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.
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нефть, цены
Экономика, Нефть, цены
11:47 04.09.2024
 
Эксперт назвал условие роста цен на нефть

Эксперт Скрябин: цены на нефть могут перейти к росту при снижении ставки ФРС

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Татарстане
Нефтяные качалки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут развернуться к росту при начале цикла снижения ставки ФРС США и готовности ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
В среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря 2023 года.
"В обратном направлении может помочь развернуть цены начало цикла снижения ставки ФРС, готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность", – сказал Скрябин.
Текущее снижение цен он связал, в частности, с вышедшими во вторник данными по индексу деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50.
Эксперт отмечает, что это свидетельствует о негативных ожиданиях – сокращении, в частности, промпроизводства – и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть, отметил собеседник агентства.
Также давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.
 
ЭкономикаНефтьцены
 
 
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