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Эксперт назвал условие роста цен на нефть

Эксперт назвал условие роста цен на нефть - 04.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал условие роста цен на нефть

Цены на нефть могут развернуться к росту при начале цикла снижения ставки ФРС США и готовности ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность, сказал РИА Новости... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T11:47+0300

2024-09-04T11:47+0300

2024-09-04T11:47+0300

экономика

нефть

цены

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Цены на нефть могут развернуться к росту при начале цикла снижения ставки ФРС США и готовности ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В среду цена нефти марки Brent опустилась ниже 73 долларов за баррель впервые с 13 декабря 2023 года. "В обратном направлении может помочь развернуть цены начало цикла снижения ставки ФРС, готовность ОПЕК+ поддержать ценовую стабильность", – сказал Скрябин. Текущее снижение цен он связал, в частности, с вышедшими во вторник данными по индексу деловой активности в промышленном секторе США. Индекс оказался хуже прогнозов и ниже уровня 50. Эксперт отмечает, что это свидетельствует о негативных ожиданиях – сокращении, в частности, промпроизводства – и увеличивает риски замедления экономической активности в целом. В результате может снизиться и спрос на нефть, отметил собеседник агентства. Также давление на цены по-прежнему оказывает риск начала увеличения добычи ОПЕК+ к концу года, добавил Скрябин.

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нефть, цены