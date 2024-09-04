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Нефть дешевеет на опасениях по поводу баланса спроса и предложения на рынке
Нефть дешевеет на опасениях по поводу баланса спроса и предложения на рынке - 04.09.2024, ПРАЙМ
Нефть дешевеет на опасениях по поводу баланса спроса и предложения на рынке
Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются на опасениях по поводу мирового спроса и предложения на рынке, а также на ожидании данных относительно экономики | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T19:35+0300
2024-09-04T19:35+0300
2024-09-04T19:35+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются на опасениях по поводу мирового спроса и предложения на рынке, а также на ожидании данных относительно экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 19.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8%, до 73,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 69,69 доллара. Аналитики отмечают, что опасения относительно мирового спроса, увеличения предложения и экономического состояния США могут сказаться на рынке нефти. "Опасения по поводу глобального экономического роста совместно с новостями об увеличении предложения на рынке нефти "отравляют" нефтяной рынок, который и так чувствует себя уязвимым", - цитирует портал MarketWatch главу исследовательского отдела Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston). Кроме того, старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой также приводит MarketWatch, комментирует ситуацию на рынке: "Я полагаю, что достаточно сильные данные по занятости в США... могут привлечь покупателей, но если эти данные окажутся неутешительными, стоимость нефти, вероятно, некоторое время будет ниже 70 долларов за баррель".
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рынки, нефть
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снижаются на опасениях по поводу мирового спроса и предложения на рынке, а также на ожидании данных относительно экономики США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 19.14 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,8%, до 73,16 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI — на 0,92%, до 69,69 доллара.
Аналитики отмечают, что опасения относительно мирового спроса, увеличения предложения и экономического состояния США могут сказаться на рынке нефти.
"Опасения по поводу глобального экономического роста совместно с новостями об увеличении предложения на рынке нефти "отравляют" нефтяной рынок, который и так чувствует себя уязвимым", - цитирует портал MarketWatch главу исследовательского отдела Pepperstone Group Криса Уэстона (Chris Weston).
Кроме того, старший аналитик Swissquote Bank Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya), мнение которой также приводит MarketWatch, комментирует ситуацию на рынке: "Я полагаю, что достаточно сильные данные по занятости в США... могут привлечь покупателей, но если эти данные окажутся неутешительными, стоимость нефти, вероятно, некоторое время будет ниже 70 долларов за баррель".