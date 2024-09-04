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Правительство РФ направит миллиард рублей на образовательное кредитование - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Правительство РФ направит миллиард рублей на образовательное кредитование
Правительство РФ направит миллиард рублей на образовательное кредитование - 04.09.2024, ПРАЙМ
Правительство РФ направит миллиард рублей на образовательное кредитование
Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:38+0300
2024-09-04T15:38+0300
михаил мишустин
правительство рф
образование
высшее образование
кредит
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин. Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов. "Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
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михаил мишустин, правительство рф, образование, высшее образование, кредит
Михаил Мишустин, Правительство РФ, образование, высшее образование, кредит
15:38 04.09.2024
 
Правительство РФ направит миллиард рублей на образовательное кредитование

Мишустин: правительство направит 1 млрд руб на образовательное кредитование

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМГУ
МГУ - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей на программу образовательного кредитования, заявил глава кабмина России Михаил Мишустин.
Он напомнил слова президента РФ Владимира Путина о том, что без современного, качественного, доступного образования, причем во всех регионах, нельзя добиться развития страны. А также отметил, что нужно прежде всего обеспечить равные стартовые возможности для каждого ребенка, для раскрытия его талантов и его будущих успехов.
"Правительство реализует для этого широкий комплекс мер, среди них программа образовательного кредитования со ставкой 3% годовых. Сейчас оформить заем с государственной поддержкой можно на оплату обучения в вузе или колледже, на такие цели ранее направили уже порядка 2 миллиардов рублей. Теперь дополнительно выделим еще свыше 1 миллиарда рублей, что позволит помочь более чем 145 тысячам студентам за счет предоставления субсидий банкам на льготные кредиты для молодежи", - сказал Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции.
 
Михаил МишустинПравительство РФобразованиевысшее образованиекредит
 
 
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