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Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах" - 04.09.2024, ПРАЙМ
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T11:03+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, выступая на ВЭФ. Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось. "У нас в САРах уже зарегистрировано 434 резидента - 426 международных организаций, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов. Первый посыл - у нас появились личные фонды, они появились впервые в этом году, и это тоже изменение, которое мы приняли недавно", - сказал Торосов. Первый замминистра отметил, что общий объем инвестиций в САР превысил 85 миллиардов рублей, а налоговые платежи только за 2023 год достигли более 24 миллиардов рублей. При этом на острове Русский, который находится на Дальнем Востоке, уже 102 участника, из которых в этом году переехало 38 компаний. С 2018 года компании проинвестировали 12 миллиардов рублей, а общие налоговые платежи за этот период составили 38 миллиардов. "Мы считаем, что САРы сейчас уже как институт сформирован, и мы ключевых, значимых изменений пока не планируем", - добавил Торосов. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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Экономика, Минэкономразвития РФ
Названо число компаний, зарегистрированных в "русских офшорах"
МЭР России: в "русских офшорах" зарегистрировано уже 434 компании
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Число компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, достигло 434, сообщил первый замминистра экономического развития России Илья Торосов, выступая на ВЭФ.
Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось.
"У нас в САРах уже зарегистрировано 434 резидента - 426 международных организаций, два международных общественно полезных фонда и шесть международных личных фондов. Первый посыл - у нас появились личные фонды, они появились впервые в этом году, и это тоже изменение, которое мы приняли недавно", - сказал Торосов.
Первый замминистра отметил, что общий объем инвестиций в САР превысил 85 миллиардов рублей, а налоговые платежи только за 2023 год достигли более 24 миллиардов рублей.
При этом на острове Русский, который находится на Дальнем Востоке, уже 102 участника, из которых в этом году переехало 38 компаний. С 2018 года компании проинвестировали 12 миллиардов рублей, а общие налоговые платежи за этот период составили 38 миллиардов.
"Мы считаем, что САРы сейчас уже как институт сформирован, и мы ключевых, значимых изменений пока не планируем", - добавил Торосов.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Главная тема мероприятия в этом году - "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.