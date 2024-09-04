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Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО
Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ
Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО
России следует идти своей дорогой и продолжать выполнять задачи специальной военной операции, несмотря на препятствия со стороны киевского режима. Об этом... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:52+0300
2024-09-04T13:52+0300
2024-09-04T13:52+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. России следует идти своей дорогой и продолжать выполнять задачи специальной военной операции, несмотря на препятствия со стороны киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал он изданию Life, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Песков отметил, что Россия непременно добьется выполнения своих задач. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://1prime.ru/20240903/ukraina-851314364.html
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россия, украина, дмитрий песков
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО
Песков: России нужно идти совей дорогой и выполнять задачи СВО
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. России следует идти своей дорогой и продолжать выполнять задачи специальной военной операции, несмотря на препятствия со стороны киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал он изданию Life, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области.
Песков отметил, что Россия непременно добьется выполнения своих задач.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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