https://1prime.ru/20240904/peskov-851331347.html

Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО

Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ

Песков отметил необходимость для России выполнять задачи СВО

России следует идти своей дорогой и продолжать выполнять задачи специальной военной операции, несмотря на препятствия со стороны киевского режима. Об этом... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:52+0300

2024-09-04T13:52+0300

2024-09-04T13:52+0300

спецоперация на украине

россия

украина

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849029569_0:128:2965:1795_1920x0_80_0_0_36bae325dde78bf2aba481b68db0a858.jpg

МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. России следует идти своей дорогой и продолжать выполнять задачи специальной военной операции, несмотря на препятствия со стороны киевского режима. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Они идут своей дорогой, режим проявляет свою сущность. А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят", - сказал он изданию Life, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о планах ВСУ в Курской области. Песков отметил, что Россия непременно добьется выполнения своих задач. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://1prime.ru/20240903/ukraina-851314364.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, дмитрий песков