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"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ
"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ
Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал публикацию газеты Washington Post о большом числе погибших украинских военных, отмечая, что масштабы потерь... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:20+0300
2024-09-04T09:20+0300
2024-09-04T09:20+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал публикацию газеты Washington Post о большом числе погибших украинских военных, отмечая, что масштабы потерь Украины ошеломляют. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети Х."Масштабы потерь Украины поражают", — отметил он.Журналист также указал на ложные заявления Владимира Зеленского о пропавших без вести подразделениях, которые, по словам Боуза, позволяют государству избежать выплат семьям пропавших без вести военных.Ранее глава киевского режима заявил о потерях ВСУ в 31 тысячу человек с февраля 2022 года, но министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только в неудачном контрнаступлении с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что Зеленский значительно занизил цифры потерь украинской армии.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
"Масштабы поражают". На Западе сделали тревожное заявление о ВСУ
Журналист Боуз: масштабы потерь Украины поражают
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал публикацию газеты Washington Post о большом числе погибших украинских военных, отмечая, что масштабы потерь Украины ошеломляют. Об этом он написал
в своем аккаунте в социальной сети Х.
"Масштабы потерь Украины поражают", — отметил он.
Журналист также указал на ложные заявления Владимира Зеленского о пропавших без вести подразделениях, которые, по словам Боуза, позволяют государству избежать выплат семьям пропавших без вести военных.
Ранее глава киевского режима заявил о потерях ВСУ в 31 тысячу человек с февраля 2022 года, но министр обороны Сергей Шойгу заявил, что только в неудачном контрнаступлении с 4 июня 2023 года ВСУ потеряли 166 тысяч человек. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также отметил, что Зеленский значительно занизил цифры потерь украинской армии.
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