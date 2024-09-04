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Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам
Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам - 04.09.2024, ПРАЙМ
Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам
Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал сообщения о намерении американцев поставлять Киеву крылатые ракеты дальностью до 900... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:47+0300
2024-09-04T13:49+0300
политика
россия
украина
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сергей лавров
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал сообщения о намерении американцев поставлять Киеву крылатые ракеты дальностью до 900 километров. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. "Не удивлюсь ничему, американцы перевали за тот порог, который сами себе обозначали. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они (США) прекрасно понимают, где эти линии проходят", - сказал Лавров. Министр также выразил надежду, что в Вашингтоне найдутся разумные люди, которые имеют политическое влияние на руководство страны. И напомнил слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби об острожном применении оружия во избежание риска для Европы. Накануне Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.
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россия, украина, сша, сергей лавров, ракеты, всу
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, ракеты, ВСУ
13:47 04.09.2024 (обновлено: 13:49 04.09.2024)
 
Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам

Лавров о намерении США поставлять ракеты Киеву: не шутите про наши красные линии

© МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
Официальный визит С. Лаврова в Буркина-Фасо
© МИД РФ
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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал сообщения о намерении американцев поставлять Киеву крылатые ракеты дальностью до 900 километров. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.
"Не удивлюсь ничему, американцы перевали за тот порог, который сами себе обозначали. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они (США) прекрасно понимают, где эти линии проходят", - сказал Лавров.
Министр также выразил надежду, что в Вашингтоне найдутся разумные люди, которые имеют политическое влияние на руководство страны. И напомнил слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби об острожном применении оружия во избежание риска для Европы.
Накануне Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.
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