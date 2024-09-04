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Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам

Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам - 04.09.2024, ПРАЙМ

Не шутите про наши красные линии. Лавров жестко ответил американцам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал сообщения о намерении американцев поставлять Киеву крылатые ракеты дальностью до 900... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:47+0300

2024-09-04T13:47+0300

2024-09-04T13:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров жёстко прокомментировал сообщения о намерении американцев поставлять Киеву крылатые ракеты дальностью до 900 километров. Видео его выступления опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина. "Не удивлюсь ничему, американцы перевали за тот порог, который сами себе обозначали. Но они должны понимать, что не надо шутить про наши красные линии. Они (США) прекрасно понимают, где эти линии проходят", - сказал Лавров. Министр также выразил надежду, что в Вашингтоне найдутся разумные люди, которые имеют политическое влияние на руководство страны. И напомнил слова координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби об острожном применении оружия во избежание риска для Европы. Накануне Пентагон сообщил РИА Новости, что у него нет изменений в политике передачи ракет Украине. Таким образом в министерстве опровергли информацию СМИ о том, что США близки к соглашению о поставках Киеву крылатых ракет большой дальности JASSM.

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россия, украина, сша, сергей лавров, ракеты, всу