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Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД
Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД - 04.09.2024, ПРАЙМ
Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД
С началом осени российским дачникам следует быть особенно внимательными в отношении использования и регистрации прицепов, говорится в материале портала SpeedMe. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T14:50+0300
2024-09-04T14:50+0300
2024-09-04T14:50+0300
россия
авто
дорожные штрафы
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. С началом осени российским дачникам следует быть особенно внимательными в отношении использования и регистрации прицепов, говорится в материале портала SpeedMe."В сентябре усилен контроль за использованием прицепов, а также введены дополнительные штрафы для тех, кто нарушает правила эксплуатации и регистрации прицепов", - говорится в публикации.Согласно статье 12.1 КоАП, для использования прицепа необходимо зарегистрировать его в течение десяти дней после покупки, иначе грозит штраф от 500 до 800 рублей и возможное лишение прав в случае повторного нарушения.Скоростной режим также важен - автомобили с прицепом должны двигаться на 20 км/ч медленнее. Габаритные огни прицепа также должны быть исправны, иначе грозит штраф в размере 500 рублей.Водители также должны учитывать требования своей категории прав: легкие прицепы весом до 750 кг не требуют специальной подкатегории "Е", но для более тяжелых - нужно соответствующее водительское удостоверение, заключили в материале.
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россия, авто, дорожные штрафы
РОССИЯ, Авто, дорожные штрафы
Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД
SpeedMe: российских дачников в сентябре ждет новый штраф за езду с прицепом
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ.
С началом осени российским дачникам следует быть особенно внимательными в отношении использования и регистрации прицепов, говорится
в материале портала SpeedMe.
"В сентябре усилен контроль за использованием прицепов, а также введены дополнительные штрафы для тех, кто нарушает правила эксплуатации и регистрации прицепов", - говорится в публикации.
Согласно статье 12.1 КоАП, для использования прицепа необходимо зарегистрировать его в течение десяти дней после покупки, иначе грозит штраф от 500 до 800 рублей и возможное лишение прав в случае повторного нарушения.
Скоростной режим также важен - автомобили с прицепом должны двигаться на 20 км/ч медленнее. Габаритные огни прицепа также должны быть исправны, иначе грозит штраф в размере 500 рублей.
Водители также должны учитывать требования своей категории прав: легкие прицепы весом до 750 кг не требуют специальной подкатегории "Е", но для более тяжелых - нужно соответствующее водительское удостоверение, заключили в материале.
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