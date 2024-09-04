https://1prime.ru/20240904/shtrafy-851333222.html

Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД

Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД - 04.09.2024, ПРАЙМ

Водителей предупредили о новых штрафах: какую ловушку готовит ГИБДД

С началом осени российским дачникам следует быть особенно внимательными в отношении использования и регистрации прицепов, говорится в материале портала SpeedMe. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T14:50+0300

2024-09-04T14:50+0300

2024-09-04T14:50+0300

россия

авто

дорожные штрафы

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. С началом осени российским дачникам следует быть особенно внимательными в отношении использования и регистрации прицепов, говорится в материале портала SpeedMe."В сентябре усилен контроль за использованием прицепов, а также введены дополнительные штрафы для тех, кто нарушает правила эксплуатации и регистрации прицепов", - говорится в публикации.Согласно статье 12.1 КоАП, для использования прицепа необходимо зарегистрировать его в течение десяти дней после покупки, иначе грозит штраф от 500 до 800 рублей и возможное лишение прав в случае повторного нарушения.Скоростной режим также важен - автомобили с прицепом должны двигаться на 20 км/ч медленнее. Габаритные огни прицепа также должны быть исправны, иначе грозит штраф в размере 500 рублей.Водители также должны учитывать требования своей категории прав: легкие прицепы весом до 750 кг не требуют специальной подкатегории "Е", но для более тяжелых - нужно соответствующее водительское удостоверение, заключили в материале.

https://1prime.ru/20240904/avto-851326101.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, дорожные штрафы