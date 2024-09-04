https://1prime.ru/20240904/spetsoperatsiya-851342380.html

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Невидимо": ракетный удар России вызвал тревогу на Западе

Владимир Зеленский отправил на передовую людей, которых мобилизовали насильно, ради сомнительной операции в Курской области, заявил ирландский журналист Чей... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T21:22+0300

2024-09-04T21:22+0300

2024-09-04T21:23+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский отправил на передовую людей, которых мобилизовали насильно, ради сомнительной операции в Курской области, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.Он так отреагировал на ракетный удар России по скоплению украинских войск и техники недалеко от города Сумы. Он подчеркнул, что страшную цену за авантюру Зеленского в Курской области платят насильно мобилизованные украинцы.Как сообщил журналист, в результате сегодняшнего удара российские войска уничтожили 20 единиц техники и убили или ранили 80 военнослужащих, но это осталось незамеченным западными СМИ.Министерство обороны России сообщило, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли семь грузовых автомобилей, четыре боевые бронированные машины, девять автомобилей повышенной проходимости и до 80 военнослужащих.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851339839.html

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украина, сво, всу