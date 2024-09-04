Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240904/spetsoperatsiya-851343507.html
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T23:26+0300
2024-09-04T23:26+0300
спецоперация на украине
украина
сво
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_0:167:3051:1883_1920x0_80_0_0_b8aeac65770f1567f86a5f4eb94050eb.jpg
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka."Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.Как рассказал офицер, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить". По его словам, в итоге: половина раненых, половина погибших.В среду Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" установили контроль над населёнными пунктами Карловка и Пречистовка, расположенными в ДНР. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1935 человек.
https://1prime.ru/20240904/ukraina-851343169.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270306_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_9f64fc1650649e7ab8d781270dacecca.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
23:26 04.09.2024
 
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

Офицер ВСУ: российские военные не позволяют украинским собираться в группы

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.
Как рассказал офицер, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить". По его словам, в итоге: половина раненых, половина погибших.
В среду Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" установили контроль над населёнными пунктами Карловка и Пречистовка, расположенными в ДНР. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1935 человек.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Вчера, 22:44
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАСВОВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала