https://1prime.ru/20240904/spetsoperatsiya-851343507.html

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - 04.09.2024, ПРАЙМ

"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России

Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka. | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T23:26+0300

2024-09-04T23:26+0300

2024-09-04T23:26+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka."Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.Как рассказал офицер, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить". По его словам, в итоге: половина раненых, половина погибших.В среду Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" установили контроль над населёнными пунктами Карловка и Пречистовка, расположенными в ДНР. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1935 человек.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851343169.html

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украина, сво, всу