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"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka. | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T23:26+0300
2024-09-04T23:26+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka."Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.Как рассказал офицер, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить". По его словам, в итоге: половина раненых, половина погибших.В среду Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" установили контроль над населёнными пунктами Карловка и Пречистовка, расположенными в ДНР. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1935 человек.
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украина, сво, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, СВО, ВСУ
"Половина погибших": офицер ВСУ пожаловался на удары России
Офицер ВСУ: российские военные не позволяют украинским собираться в группы
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Российские военные не позволяют украинским солдатам перемещаться группами, заявил офицер ВСУ Кирилл Сазонов в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Один человек — это не мишень. Два — плохая мишень. Три — уже напряглись. У вас собралось восемь — все, по вам будут работать из всего", — пожаловался он.
Как рассказал офицер, недавно удар был нанесён по группе из 12 украинских военных, которые "просто собрались покурить". По его словам, в итоге: половина раненых, половина погибших.
В среду Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" установили контроль над населёнными пунктами Карловка и Пречистовка, расположенными в ДНР. Потери украинских войск за прошедшие сутки составили до 1935 человек.
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