Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе - 04.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240904/spg-851333893.html
Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе
Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе - 04.09.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе
Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе вырос в связи с техническим фактором – в прошлом году крупнейшие СПГ-заводы "Ямал СПГ" и... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:08+0300
2024-09-04T15:12+0300
ямал спг
спг
поставки спг
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_0:182:2400:1532_1920x0_80_0_0_6f1c0d4c22ab23039d6bcc5428863751.jpg
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе вырос в связи с техническим фактором – в прошлом году крупнейшие СПГ-заводы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонте был только сахалинский завод, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Экспорт российского СПГ, как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler, в январе–августе увеличился в годовом выражении на 5,7%, до 21,76 миллиона тонн, а за прошлый месяц вырос в годовом выражении сразу на 33%, до 2,94 миллиона тонн. "Рост экспорта преимущественно связан с техническим фактором. В прошлом году летом "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонт встал только "Сахалин-2", – отметил Кауфман. Также небольшое влияние оказали первые отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2", но из-за санкций "Новатэк" пока не может запустить первую линию проекта на полную мощность, добавил эксперт. В сентябре, по словам Кауфмана, эффект низкой базы прошлого года сойдет на нет, в связи с чем годовая динамика экспорта будет практически нейтральной. Основными покупателями российского СПГ в Европе остаются Франция, Бельгия и Испания, тогда как на востоке ключевыми импортерами являются Китай и Япония, уточнил он. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" на 17,4 миллиона тонн и "Сахалин 2" на 9,6 миллиона тонн в год. Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год. Россия, как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, в 2023 году поставила на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, а к 2030 году планирует нарастить поставки до 110 миллионов тонн. Сейчас страна по объему экспорта СПГ занимает 4-е место в мире.
https://1prime.ru/20240904/spg-851320449.html
https://1prime.ru/20240822/spg-851050670.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/06/841420605_58:0:2342:1713_1920x0_80_0_0_be2d813ebb011a3a4de16a6a6ccfcd18.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ямал спг, спг, поставки спг, новатэк
Ямал СПГ, СПГ, поставки СПГ, Новатэк
15:08 04.09.2024 (обновлено: 15:12 04.09.2024)
 
Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе

Кауфман: рост экспорта российского СПГ в августе связан с техническим фактором

© Unsplash/Michael StarkieТанкер СПГ
Танкер СПГ
© Unsplash/Michael Starkie
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе вырос в связи с техническим фактором – в прошлом году крупнейшие СПГ-заводы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонте был только сахалинский завод, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман.
Экспорт российского СПГ, как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler, в январе–августе увеличился в годовом выражении на 5,7%, до 21,76 миллиона тонн, а за прошлый месяц вырос в годовом выражении сразу на 33%, до 2,94 миллиона тонн.
"Рост экспорта преимущественно связан с техническим фактором. В прошлом году летом "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонт встал только "Сахалин-2", – отметил Кауфман. Также небольшое влияние оказали первые отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2", но из-за санкций "Новатэк" пока не может запустить первую линию проекта на полную мощность, добавил эксперт.
Прибытие двух танкеров со сжиженным газом проекта «Ямал СПГ в Китай - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
В Минэнерго спрогнозировали рост мирового спроса на СПГ в 1,5 раза
09:05
В сентябре, по словам Кауфмана, эффект низкой базы прошлого года сойдет на нет, в связи с чем годовая динамика экспорта будет практически нейтральной. Основными покупателями российского СПГ в Европе остаются Франция, Бельгия и Испания, тогда как на востоке ключевыми импортерами являются Китай и Япония, уточнил он.
Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" на 17,4 миллиона тонн и "Сахалин 2" на 9,6 миллиона тонн в год. Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год.
Россия, как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, в 2023 году поставила на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, а к 2030 году планирует нарастить поставки до 110 миллионов тонн. Сейчас страна по объему экспорта СПГ занимает 4-е место в мире.
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
Эксперт оценил перспективы роста экспорта российского СПГ в Индию
22 августа, 05:21
 
Ямал СПГСПГпоставки СПГНоватэк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала