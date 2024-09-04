https://1prime.ru/20240904/spg-851333893.html

Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе

Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе - 04.09.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил рост экспорта российского СПГ в августе

Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе вырос в связи с техническим фактором – в прошлом году крупнейшие СПГ-заводы "Ямал СПГ" и... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T15:08+0300

2024-09-04T15:08+0300

2024-09-04T15:12+0300

ямал спг

спг

поставки спг

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в августе вырос в связи с техническим фактором – в прошлом году крупнейшие СПГ-заводы "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонте был только сахалинский завод, сказал РИА Новости аналитик финансовой группы "Финам" Сергей Кауфман. Экспорт российского СПГ, как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Kpler, в январе–августе увеличился в годовом выражении на 5,7%, до 21,76 миллиона тонн, а за прошлый месяц вырос в годовом выражении сразу на 33%, до 2,94 миллиона тонн. "Рост экспорта преимущественно связан с техническим фактором. В прошлом году летом "Ямал СПГ" и "Сахалин-2" вставали на плановые ремонты, а в этом году на ремонт встал только "Сахалин-2", – отметил Кауфман. Также небольшое влияние оказали первые отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2", но из-за санкций "Новатэк" пока не может запустить первую линию проекта на полную мощность, добавил эксперт. В сентябре, по словам Кауфмана, эффект низкой базы прошлого года сойдет на нет, в связи с чем годовая динамика экспорта будет практически нейтральной. Основными покупателями российского СПГ в Европе остаются Франция, Бельгия и Испания, тогда как на востоке ключевыми импортерами являются Китай и Япония, уточнил он. Крупнотоннажный СПГ в России производится на заводах "Ямал СПГ" на 17,4 миллиона тонн и "Сахалин 2" на 9,6 миллиона тонн в год. Среди других экспортных заводов по сжижению газа – принадлежащие "Новатэку" "Арктик СПГ 2" (ожидаемая суммарная проектная мощность 19,8 миллиона тонн) и "Криогаз-Высоцк" на 660 тысяч тонн, а также "Портовая СПГ" "Газпрома" на 1,5 миллиона тонн в год. Россия, как сообщал вице-премьер РФ Александр Новак, в 2023 году поставила на экспорт 33 миллиона тонн СПГ, а к 2030 году планирует нарастить поставки до 110 миллионов тонн. Сейчас страна по объему экспорта СПГ занимает 4-е место в мире.

https://1prime.ru/20240904/spg-851320449.html

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ямал спг, спг, поставки спг, новатэк