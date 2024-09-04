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"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Оборона Вооруженных сил Украины полностью разрушена на главном фронте в зоне специальной военной операции. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T15:45+0300
2024-09-04T15:45+0300
2024-09-04T15:45+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Оборона Вооруженных сил Украины полностью разрушена на главном фронте в зоне специальной военной операции. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон."Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать", — отметил он.Кроме того, Уилкерсон добавил, что украинское руководство могло бы предпринять что-то похожее на попытку прорыва ВСУ в Курскую область, но Киев не располагает для этого и ресурсами, ни военными."Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы", — резюмировал отставной военный.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
"Съели заживо". Стало известно, что произошло в зоне СВО
Полковник Уилкерсон: ВСУ потерпели крах на главной линии фронта
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ.
Оборона Вооруженных сил Украины полностью разрушена на главном фронте в зоне специальной военной операции. Об этом в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom рассказал полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
"Зеленский съеден заживо на главной линии обороны, его буквально съели заживо на главной линии обороны, но они не осознают этого или не хотят осознавать", — отметил он.
Кроме того, Уилкерсон добавил, что украинское руководство могло бы предпринять что-то похожее на попытку прорыва ВСУ в Курскую область, но Киев не располагает для этого и ресурсами, ни военными.
"Мы смотрим на конвульсии Украины, которые эти люди не ожидают, они просто не видят этого, они слепы", — резюмировал отставной военный.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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