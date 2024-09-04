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Банк России разработает допмеры защиты при оформлении кредитов онлайн
Банк России разработает допмеры защиты при оформлении кредитов онлайн - 04.09.2024, ПРАЙМ
Банк России разработает допмеры защиты при оформлении кредитов онлайн
Банк России разрабатывает меры по дополнительной защите потребителей финансовых услуг от разных видов мошенничества при заключении договоров потребительского... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:45+0300
2024-09-04T13:45+0300
2024-09-04T13:45+0300
мошенничество
россия
банк россии
кредит
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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России разрабатывает меры по дополнительной защите потребителей финансовых услуг от разных видов мошенничества при заключении договоров потребительского кредита, в том числе в интернете, сказано в ответе ЦБ РФ на обращение депутата Госдумы Максима Иванова ("Единая Россия"). По словам Иванова, в его адрес поступила информация о том, что родным участника СВО начали "названивать" из банка с требованием погасить долг по кредиту, который он якобы оформил на себя, но военнослужащий в это время находился в плену, что имеет документальное подтверждение. По словам депутата, эта кредитная история - дело рук украинских спецслужб, которые нашли способ обогащения за счет военнопленных. "В части предложения о разработке и внедрении дополнительных критериев рассмотрения кредитных заявок Банк России сообщает о том, что в настоящее время при участии Банка России разрабатываются меры по дополнительной защите потребителей финансовых услуг от разных видов мошенничества при заключении договоров потребительского кредита (займа), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в ответе первого зампредседателя Банка России Дмитрия Тулина, который депутат опубликовал в своем Telegram-канале. В ответе Банка России также отмечается, что было принято индивидуальное клиентоориентированное решение в отношении военнослужащего о прекращении кредитных обязательств и закрытии кредитных договоров. "Также Банк России сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения, направленные на урегулирование вышеизложенной ситуации, при их поступлении в установленном порядке", - сказано в ответе ЦБ РФ. Иванов выразил готовность обсудить данный вопрос с "коллегами-депутатами из профильного комитета по финансовому рынку". Парламентарий также отметил, что при решении данной темы важно соблюсти баланс и постараться "не усложнить добропорядочным российским гражданам процесс получения банковских услуг".
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россия, банк россии, кредит
Мошенничество, РОССИЯ, Банк России, кредит
Банк России разработает допмеры защиты при оформлении кредитов онлайн
ЦБ разработает допмеры защиты от мошенничества при оформлении кредитов онлайн
МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Банк России разрабатывает меры по дополнительной защите потребителей финансовых услуг от разных видов мошенничества при заключении договоров потребительского кредита, в том числе в интернете, сказано в ответе ЦБ РФ на обращение депутата Госдумы Максима Иванова ("Единая Россия").
По словам Иванова, в его адрес поступила информация о том, что родным участника СВО начали "названивать" из банка с требованием погасить долг по кредиту, который он якобы оформил на себя, но военнослужащий в это время находился в плену, что имеет документальное подтверждение. По словам депутата, эта кредитная история - дело рук украинских спецслужб, которые нашли способ обогащения за счет военнопленных.
"В части предложения о разработке и внедрении дополнительных критериев рассмотрения кредитных заявок Банк России сообщает о том, что в настоящее время при участии Банка России разрабатываются меры по дополнительной защите потребителей финансовых услуг от разных видов мошенничества при заключении договоров потребительского кредита (займа), в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - сказано в ответе первого зампредседателя Банка России Дмитрия Тулина, который депутат опубликовал в своем Telegram-канале.
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В ответе Банка России также отмечается, что было принято индивидуальное клиентоориентированное решение в отношении военнослужащего о прекращении кредитных обязательств и закрытии кредитных договоров.
"Также Банк России сообщает о готовности рассмотреть соответствующие предложения, направленные на урегулирование вышеизложенной ситуации, при их поступлении в установленном порядке", - сказано в ответе ЦБ РФ.
Иванов выразил готовность обсудить данный вопрос с "коллегами-депутатами из профильного комитета по финансовому рынку".
Парламентарий также отметил, что при решении данной темы важно соблюсти баланс и постараться "не усложнить добропорядочным российским гражданам процесс получения банковских услуг".