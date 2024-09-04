https://1prime.ru/20240904/ukraina-851330515.html

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ

"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ

Ежедневно Вооруженные силы Украины терпят огромные потери. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал американский экономист и профессор... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T13:33+0300

2024-09-04T13:33+0300

2024-09-04T13:33+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ежедневно Вооруженные силы Украины терпят огромные потери. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Украина сегодня теряет от одной до двух тысяч солдат в день, убитыми и ранеными", — сказал он.Экономист также отметил, что российская армия оказывает серьезное давление на украинские войска. В то же время, по его словам, западные союзники Киева не хотят брать на себя ответственность и пытаться урегулировать конфликт как можно скорее.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.

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