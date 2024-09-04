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"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ
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"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ
"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ - 04.09.2024, ПРАЙМ
"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ
Ежедневно Вооруженные силы Украины терпят огромные потери. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал американский экономист и профессор... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T13:33+0300
2024-09-04T13:33+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ежедневно Вооруженные силы Украины терпят огромные потери. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Украина сегодня теряет от одной до двух тысяч солдат в день, убитыми и ранеными", — сказал он.Экономист также отметил, что российская армия оказывает серьезное давление на украинские войска. В то же время, по его словам, западные союзники Киева не хотят брать на себя ответственность и пытаться урегулировать конфликт как можно скорее.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:33 04.09.2024
 
"До двух тысяч". В США заявили о катастрофе в ВСУ

Профессор Сакс: ВСУ ежедневно теряют до двух тысяч солдат

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ежедневно Вооруженные силы Украины терпят огромные потери. Об этом в интервью журналисту Такеру Карлсону рассказал американский экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
"Украина сегодня теряет от одной до двух тысяч солдат в день, убитыми и ранеными", — сказал он.
Экономист также отметил, что российская армия оказывает серьезное давление на украинские войска. В то же время, по его словам, западные союзники Киева не хотят брать на себя ответственность и пытаться урегулировать конфликт как можно скорее.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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