https://1prime.ru/20240904/ukraina-851337662.html

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - 04.09.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

Украина может скоро потерять контроль над Красноармейском, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в Донецкой республики. Об этом в своем блоге на YouTube... | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T16:43+0300

2024-09-04T16:43+0300

2024-09-04T17:54+0300

спецоперация на украине

россия

украина

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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украина может скоро потерять контроль над Красноармейском, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в Донецкой республики. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис."Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления США и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.Более того, как добавил Меркурис, украинские власти не согласятся на мирные переговоры из-за страха потерять власть, даже учитывая огромные потери ВСУ на фронте. По его словам, конфликт закончится не на переговорах, а в зоне спецоперации.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.

https://1prime.ru/20240904/ukraina-851332177.html

украина

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