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На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240904/ukraina-851337662.html
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина - 04.09.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина
Украина может скоро потерять контроль над Красноармейском, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в Донецкой республики. Об этом в своем блоге на YouTube... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T16:43+0300
2024-09-04T17:54+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украина может скоро потерять контроль над Красноармейском, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в Донецкой республики. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис."Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления США и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.Более того, как добавил Меркурис, украинские власти не согласятся на мирные переговоры из-за страха потерять власть, даже учитывая огромные потери ВСУ на фронте. По его словам, конфликт закончится не на переговорах, а в зоне спецоперации.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
https://1prime.ru/20240904/ukraina-851332177.html
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
16:43 04.09.2024 (обновлено: 17:54 04.09.2024)
 
На Западе назвали города, которые скоро потеряет Украина

Меркурис: ВСУ скоро потеряют пять городов в ДНР

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Украина может скоро потерять контроль над Красноармейском, Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр в Донецкой республики. Об этом в своем блоге на YouTube рассказал британский эксперт Александр Меркурис.
"Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут, из-за сильного давления США и всего остального мира мы увидим, как маятник на Украине снова повернется в сторону переговоров", — считает аналитик.
Более того, как добавил Меркурис, украинские власти не согласятся на мирные переговоры из-за страха потерять власть, даже учитывая огромные потери ВСУ на фронте. По его словам, конфликт закончится не на переговорах, а в зоне спецоперации.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНА
 
 
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