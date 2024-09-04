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"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине - 04.09.2024, ПРАЙМ
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Ситуация в украинских войсках сложная, и есть опасения, что они не смогут продержаться до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T22:44+0300
2024-09-04T22:44+0300
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Ситуация в украинских войсках сложная, и есть опасения, что они не смогут продержаться до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.Он отметил, что нет уверенности в том, что они доживут до конца года. Всё происходит очень быстро, и они отчаянно пытаются понять, что делать.По мнению эксперта, ВСУ не смогут изменить ситуацию на фронте. Он также отметил, что Украина несёт катастрофические потери по всем направлениям.Согласно сводке Министерства обороны от среды, подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населённые пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике. За сутки потери украинских войск составили до 1935 человек.
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украина, всу, сво
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, СВО
"Очень быстро". в США заговорили о завершении конфликта на Украине
Джонсон: ВСУ могут не продержаться даже до конца года
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ.
Ситуация в украинских войсках сложная, и есть опасения, что они не смогут продержаться до конца 2024 года, предположил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью
YouTube-каналу Judging Freedom.
Он отметил, что нет уверенности в том, что они доживут до конца года. Всё происходит очень быстро, и они отчаянно пытаются понять, что делать.
По мнению эксперта, ВСУ не смогут изменить ситуацию на фронте. Он также отметил, что Украина несёт катастрофические потери по всем направлениям.
Согласно сводке Министерства обороны от среды, подразделения группировок войск "Центр" и "Восток" взяли под контроль населённые пункты Карловка и Пречистовка в Донецкой Народной Республике. За сутки потери украинских войск составили до 1935 человек.
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