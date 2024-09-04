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Впервые за 90 лет. Решение Volkswagen вызвало шок в отрасли
Впервые за 90 лет. Решение Volkswagen вызвало шок в отрасли - 04.09.2024, ПРАЙМ
Впервые за 90 лет. Решение Volkswagen вызвало шок в отрасли
Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует закрыть заводы в Германии из-за высоких производственных затрат и несоответствия цен на продукцию,... | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T08:56+0300
2024-09-04T08:56+0300
2024-09-04T08:56+0300
экономика
volkswagen
германия
авто
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МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует закрыть заводы в Германии из-за высоких производственных затрат и несоответствия цен на продукцию, пишет Handelsblatt.Генеральный директор Оливер Блюм объявил о закрытии заводов впервые за 90 лет, что вызвало шок в автомобильной индустрии.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСтруктурные проблемы VW были известны на протяжении многих лет, включая высокие затраты на производство и неэффективность электромобилей. Предложения по экономии средств, представленные сотрудниками, не были реализованы, что привело к увеличению расходов.Стратегические просчеты в производстве электромобилей и замена программного обеспечения сторонними компаниями привели к потере позиций на рынке.Сейчас руководство сталкивается с проблемами в переговорах о повышении зарплаты и с противодействием со стороны наблюдательного совета и властей земли Нижняя Саксония.При этом, как отмечается, закрытие заводов может быть отложено из-за межличностных конфликтов и необходимости компромисса с профсоюзом.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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volkswagen, германия, авто
Экономика, Volkswagen, ГЕРМАНИЯ, Авто
Впервые за 90 лет. Решение Volkswagen вызвало шок в отрасли
Handelsblatt: стратегические просчеты поставили Volkswagen на грань закрытия
МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ.
Немецкий автомобилестроительный концерн Volkswagen планирует закрыть заводы в Германии из-за высоких производственных затрат и несоответствия цен на продукцию, пишет Handelsblatt
.
Генеральный директор Оливер Блюм объявил о закрытии заводов впервые за 90 лет, что вызвало шок в автомобильной индустрии.
Структурные проблемы VW были известны на протяжении многих лет, включая высокие затраты на производство и неэффективность электромобилей. Предложения по экономии средств, представленные сотрудниками, не были реализованы, что привело к увеличению расходов.
В ФРГ признали нехватку конкурентоспособности у немецкой автоиндустрии
Стратегические просчеты в производстве электромобилей и замена программного обеспечения сторонними компаниями привели к потере позиций на рынке.
Сейчас руководство сталкивается с проблемами в переговорах о повышении зарплаты и с противодействием со стороны наблюдательного совета и властей земли Нижняя Саксония.
При этом, как отмечается, закрытие заводов может быть отложено из-за межличностных конфликтов и необходимости компромисса с профсоюзом.