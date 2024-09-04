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В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - 04.09.2024, ПРАЙМ

В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами в районе Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил боец ВСУ Евгений | 04.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-04T09:41+0300

2024-09-04T09:41+0300

2024-09-04T09:41+0300

спецоперация на украине

всу

россия

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МОСКВА. 4 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами в районе Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил боец ВСУ Евгений Иевлев.По словам военнослужащего, ВСУ заминировали один участок, но российская армия смогла обойти его с другой стороны. Тактическая ситуация изменилась и все пошло не по плану."Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — рассказал он.По словам Иевлева, украинские солдаты измотаны, не хватает боеприпасов, а российские военные давят со всех сторон.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.

https://1prime.ru/20240903/starlink-851314644.html

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всу, россия