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В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - 04.09.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР - 04.09.2024, ПРАЙМ
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР
Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами в районе Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил боец ВСУ Евгений | 04.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-04T09:41+0300
2024-09-04T09:41+0300
спецоперация на украине
всу
россия
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МОСКВА. 4 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами в районе Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил боец ВСУ Евгений Иевлев.По словам военнослужащего, ВСУ заминировали один участок, но российская армия смогла обойти его с другой стороны. Тактическая ситуация изменилась и все пошло не по плану."Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — рассказал он.По словам Иевлева, украинские солдаты измотаны, не хватает боеприпасов, а российские военные давят со всех сторон.Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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всу, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ
09:41 04.09.2024
 
В ВСУ забили тревогу из-за "сюрприза" ВС России в ДНР

Солдат ВСУ Иевлев: ситуация под Торецком пошла не по плану Украины

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 04.09.2024
Работа артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад". Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА. 4 сен - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины сталкиваются с проблемами в районе Торецка в Донецкой Народной Республике. Об этом в эфире телеканала "Еспресо" заявил боец ВСУ Евгений Иевлев.
По словам военнослужащего, ВСУ заминировали один участок, но российская армия смогла обойти его с другой стороны. Тактическая ситуация изменилась и все пошло не по плану.
"Это заставило нас быстро переориентироваться. Это уже больше военная импровизация, чем подготовленная тактическая оборона", — рассказал он.
По словам Иевлева, украинские солдаты измотаны, не хватает боеприпасов, а российские военные давят со всех сторон.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате ракетной атаки были ликвидированы до 20 солдат ВСУ и позиции ракетных систем множественной залповой огневой поддержки в Сумской области.
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