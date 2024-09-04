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Юань начал торги 4 сентября ростом

Юань начал торги 4 сентября ростом - 04.09.2024, ПРАЙМ

Юань начал торги 4 сентября ростом

Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,16 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.09.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 4 сен - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды переходит к снижению к юаню: курс китайской валюты повышается до 12,16 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 4 копейки, до 12,16 рубля. На старте торгов китайская валюта снижалась на 3 копейки, до 12,09 рубля.

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мосбиржа, юань