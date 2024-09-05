https://1prime.ru/20240905/abonenty-851358434.html

Абоненты МТС смогут звонить через "Яндекс Станцию" на телефонные номера

Абоненты МТС смогут звонить через "Яндекс Станцию" на телефонные номера - 05.09.2024, ПРАЙМ

Абоненты МТС смогут звонить через "Яндекс Станцию" на телефонные номера

МТС первым среди российских операторов совместно с "Яндексом" запустил функцию звонков через "Яндекс Станцию", с помощью нее абоненты смогут звонить с умных... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:16+0300

2024-09-05T11:16+0300

2024-09-05T11:17+0300

россия

мтс

https://cdnn.1prime.ru/img/84171/54/841715432_0:0:6000:3375_1920x0_80_0_0_dd5d58f04de508595a64684fa24b339b.jpg

МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. МТС первым среди российских операторов совместно с "Яндексом" запустил функцию звонков через "Яндекс Станцию", с помощью нее абоненты смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы, рассказал оператор. "ПАО "МТС" ... объявляет о том, что первой среди российских операторов совместно с "Яндексом" запустила функцию звонков через "Яндекс Станцию". С помощью нее абоненты МТС смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы. Новая функция доступна в бета-версии во всех регионах присутствия оператора, кроме Нижегородской, Свердловской и Волгоградской областей, Чувашии и Мордовии", - говорится в сообщении. Подключить функцию можно бесплатно в приложении "Дом с Алисой" на всех умных устройствах "Яндекса", кроме "Станции Дуо Макс" и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X, уточнили в МТС. В меню нужно выбрать функцию "Звонки с колонки, как с телефона" и указать мобильный номер. После регистрации можно выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения "Дом с Алисой". Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей, отметили в компании. Оператор добавил, что принять вызов можно с помощью голосовой команды "Алиса, прими звонок". Виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с вашим мобильным телефоном, даже если он находится в режиме "без звука" или выключен. Для удобства пользователям доступен режим "Не беспокоить", который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых станция не будет уведомлять владельца о входящих вызовах, уточнили в компании. Чтобы совершить звонок с умной колонки, нужно произнести команду, например, "Алиса, позвони маме", и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер, рассказали в МТС. Звонок с "Яндекс Станции" не отличается от обычного телефонного вызова: он оплачивается по текущему мобильному тарифу пользователя, а собеседник видит стандартный входящий звонок с его номера, добавили там.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мтс