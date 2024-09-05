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Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами
Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами - 05.09.2024, ПРАЙМ
Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами
Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:30+0300
2024-09-05T14:57+0300
россия
минфин
замороженные российские активы
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность". Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами - "Инвестиционная палата" - 13 августа сообщил, что по результатам первого этапа нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей. "Инвестпалата" проведет с 3 по 20 сентября второй этап сбора заявок от нерезидентов в рамках обмена замороженными активами. "Касательно первого раунда обмена: результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Но те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, они в какой-то степени пугают западных инвесторов более активно участвовать. То есть на начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов, потом, когда им начинали говорить, что нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но мы продлили обмен, потому что видим этот интерес и видим, что ограничения, введенные на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать, можно ли попробовать провести такой обмен или войти в совсем долгоиграющую историю с санкциями на Мосбиржу. Поэтому интерес мы увидели и было принято решение о продлении", - сказал Чебесков. "У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы и другим инвесторам помогаем, то есть западные инвесторы нам говорят спасибо за то, что мы даем им возможность, а их регуляторы их зажимают", - добавил он.
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россия, минфин, замороженные российские активы
РОССИЯ, Минфин, замороженные российские активы
14:30 05.09.2024 (обновлено: 14:57 05.09.2024)
 
Минфин подвел итоги первого этапа обмена замороженными активами

В Минфине прокомментировали итоги обмена активами с Западом

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Результаты первого этапа обмена замороженными активами неплохие, но действия иностранных регуляторов в какой-то степени пугают западных инвесторов, рассказал замглавы Минфина РФ Иван Чебесков в кулуарах форума АКРА "Цифровые финансы: новая экономическая реальность".
Организатор торгов в рамках обмена замороженными активами - "Инвестиционная палата" - 13 августа сообщил, что по результатам первого этапа нерезидентам удалось продать около четверти бумаг, предъявленных к выкупу, на 8,1 миллиарда рублей. "Инвестпалата" проведет с 3 по 20 сентября второй этап сбора заявок от нерезидентов в рамках обмена замороженными активами.
"Касательно первого раунда обмена: результаты неплохие. Мы, конечно, ожидали получше. Но те шаги, которые предпринимают западные регуляторы, они в какой-то степени пугают западных инвесторов более активно участвовать. То есть на начальном этапе был огромный интерес со стороны западных инвесторов, потом, когда им начинали говорить, что нельзя участвовать, многие из них стали переживать больше. Но мы продлили обмен, потому что видим этот интерес и видим, что ограничения, введенные на Московскую биржу, заставляют иностранцев решать, можно ли попробовать провести такой обмен или войти в совсем долгоиграющую историю с санкциями на Мосбиржу. Поэтому интерес мы увидели и было принято решение о продлении", - сказал Чебесков.
"У нас логика очень простая, не политическая, у нас логика такая, что мы хотим помочь нашим гражданам в первую очередь, но одновременно мы и другим инвесторам помогаем, то есть западные инвесторы нам говорят спасибо за то, что мы даем им возможность, а их регуляторы их зажимают", - добавил он.
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