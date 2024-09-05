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Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России
Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России - 05.09.2024, ПРАЙМ
Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России
Запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз привел к серьезным убыткам для европейского рынка драгоценных камней, говорится в материале агентства РИА... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T12:30+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз привел к серьезным убыткам для европейского рынка драгоценных камней, говорится в материале агентства РИА Новости.В агентстве отметили, что доходы от экспорта алмазов снизились на 1,5 раза. Бельгия, которая является главным алмазным хабом мира, понесла основные убытки, так как на нее приходится 94% экспорта алмазов из ЕС."В январе — июне: 3,2 миллиарда евро, а в 2023 году было 4,7. Меньше получилось только в ковидном 2020-м: 2,5. Даже в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году заработали больше: 3,6", — пишет издание со ссылкой на данные Евростата.Кроме того, европейская гранильная отрасль также страдает от падения спроса на природные алмазы и конкуренции со синтетическими камнями. Участники рынки также жалуются на дополнительные расходы и задержки в связи с новыми процедурами проверки алмазов в Антверпене.Эксперты, опрешенные агентством, отмечают, что российские алмазы продолжают поступать на европейский рынок через третьи страны, но в меньших объемах. Небольшие послабления санкций вряд ли изменят ситуацию, только их полная может спасти алмазную отрасль ЕС.В то же время, Россия укрепляет свои позиции на других рынках, особенно в Индии, где экспорт российских драгоценных камней значительно увеличился. В 2021-2022 годах индийские огранщики увеличили запасы сырья и сильно потеснили антверпенских из-за более низких цен и высокого качества. Аналитики прогнозируют, что поставки в Индию в 2024 году вырастут в полтора раза до десяти миллионов каратов, заключили в издании.
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россия, ес
Небо в алмазах: Запад понес рекордные убытки из-за России
РИА Новости: доходы ЕС от экспорта алмазов рухнули в полтора раза
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ.
Запрет на импорт российских алмазов в Евросоюз привел к серьезным убыткам для европейского рынка драгоценных камней, говорится
в материале агентства РИА Новости.
В агентстве отметили, что доходы от экспорта алмазов снизились на 1,5 раза. Бельгия, которая является главным алмазным хабом мира, понесла основные убытки, так как на нее приходится 94% экспорта алмазов из ЕС.
"В январе — июне: 3,2 миллиарда евро, а в 2023 году было 4,7. Меньше получилось только в ковидном 2020-м: 2,5. Даже в разгар глобального финансового кризиса в 2009 году заработали больше: 3,6", — пишет издание со ссылкой на данные Евростата.
Кроме того, европейская гранильная отрасль также страдает от падения спроса на природные алмазы и конкуренции со синтетическими камнями. Участники рынки также жалуются на дополнительные расходы и задержки в связи с новыми процедурами проверки алмазов в Антверпене.
Эксперты, опрешенные агентством, отмечают, что российские алмазы продолжают поступать на европейский рынок через третьи страны, но в меньших объемах. Небольшие послабления санкций вряд ли изменят ситуацию, только их полная может спасти алмазную отрасль ЕС.
В то же время, Россия укрепляет свои позиции на других рынках, особенно в Индии, где экспорт российских драгоценных камней значительно увеличился. В 2021-2022 годах индийские огранщики увеличили запасы сырья и сильно потеснили антверпенских из-за более низких цен и высокого качества. Аналитики прогнозируют, что поставки в Индию в 2024 году вырастут в полтора раза до десяти миллионов каратов, заключили в издании.
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