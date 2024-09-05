https://1prime.ru/20240905/avstriya-851365096.html
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине
Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:27+0300
2024-09-05T14:27+0300
2024-09-05T14:28+0300
россия
украина
австрия
мирные переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/76367/91/763679104_0:121:3021:1820_1920x0_80_0_0_43506e7b5b1531a4ccb443c455ab2055.jpg
ВЕНА, 5 сен - ПРАЙМ. Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз", - написал австрийский политический деятель в своем аккаунте в соцсети Х. Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что в ходе переговором Австрия поддержит справедливый мир, который будет базироваться на международном праве.Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
https://1prime.ru/20240905/putin-851355565.html
украина
австрия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76367/91/763679104_354:0:3021:2000_1920x0_80_0_0_52e0928095065647b28a50826252f92e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, австрия, мирные переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, АВСТРИЯ, мирные переговоры
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине
Нехаммер: Австрия будет готова стать местом проведения переговоров по Украине
ВЕНА, 5 сен - ПРАЙМ. Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.
"Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз", - написал австрийский политический деятель в своем аккаунте в соцсети Х.
Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что в ходе переговором Австрия поддержит справедливый мир, который будет базироваться на международном праве.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной