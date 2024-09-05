https://1prime.ru/20240905/avstriya-851365096.html

Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине

Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ

Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине

Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:27+0300

2024-09-05T14:27+0300

2024-09-05T14:28+0300

россия

украина

австрия

мирные переговоры

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ВЕНА, 5 сен - ПРАЙМ. Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз", - написал австрийский политический деятель в своем аккаунте в соцсети Х. Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что в ходе переговором Австрия поддержит справедливый мир, который будет базироваться на международном праве.Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.

https://1prime.ru/20240905/putin-851355565.html

украина

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россия, украина, австрия, мирные переговоры