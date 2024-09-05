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Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине - 05.09.2024, ПРАЙМ
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине
Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:27+0300
2024-09-05T14:28+0300
россия
украина
австрия
мирные переговоры
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ВЕНА, 5 сен - ПРАЙМ. Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер. "Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз", - написал австрийский политический деятель в своем аккаунте в соцсети Х. Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что в ходе переговором Австрия поддержит справедливый мир, который будет базироваться на международном праве.Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
https://1prime.ru/20240905/putin-851355565.html
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россия, украина, австрия, мирные переговоры
РОССИЯ, УКРАИНА, АВСТРИЯ, мирные переговоры
14:27 05.09.2024 (обновлено: 14:28 05.09.2024)
 
Австрия заявила о готовности стать местом для переговоров по Украине

Нехаммер: Австрия будет готова стать местом проведения переговоров по Украине

© fotolia.com / Pavle" Австрия
 Австрия - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© fotolia.com / Pavle
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ВЕНА, 5 сен - ПРАЙМ. Австрия в качестве государства, в котором расположена штаб-квартира ОБСЕ, выражает готовность стать площадкой для проведения переговоров по украинскому вопросу. Об этом сообщил канцлер республики Карл Нехаммер.
"Мы принимаем к сведению заявления президента России о его готовности к мирным переговорам с Украиной. Любые переговоры должны проходить без предварительных условий и на уровне глаз", - написал австрийский политический деятель в своем аккаунте в соцсети Х.
Кроме того, Нехаммер подчеркнул, что в ходе переговором Австрия поддержит справедливый мир, который будет базироваться на международном праве.
Ранее российский президент Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Россия никогда не отрицала свою готовность к переговорам с Украиной. По его словам, необходимо искать такие формы и гарантии, которые хоть как-то работают.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной
10:38
 
РОССИЯУКРАИНААВСТРИЯмирные переговоры
 
 
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