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Крах послевоенного чуда: Германия теряет один из знаковых символов

Крах послевоенного чуда: Германия теряет один из знаковых символов - 05.09.2024, ПРАЙМ

Крах послевоенного чуда: Германия теряет один из знаковых символов

Новость о том, что крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые в своей 87-летней истории... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T16:39+0300

2024-09-05T16:39+0300

2024-09-05T16:39+0300

германия

экономика германии

автопром

volkswagen

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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Новость о том, что крупнейший немецкий автопроизводитель Volkswagen рассматривает возможность закрытия заводов в Германии впервые в своей 87-летней истории всколыхнула общественность: страна столкнулась с эпохальным моментом промышленного спада, и решение концерна означает готовность перейти Рубикон, пишет Bloomberg.Заявление VW звучит куда серьезнее, чем запоздалое признание реальности развития бизнеса по не самой удачной модели. Это серьезный удар по репутации страны как мощного производителя автомобильной техники и экономики, которая в начале этого столетия была крупнейшим мировым экспортером. Страна, поспешно объединенная после падения Берлинской стены, столкнулась с реальностью того, что проект воссоединения обошелся дорого. Всевозможные политические популисты процветали, наживаясь на расколе между востоком и западом, и политический истеблишмент был бессилен остановить это.О закрытии заводов было объявлено после того, как ультраправые одержали крупные победы на двух государственных выборах на бывшем востоке страны. В краткосрочной перспективе их успехи на выборах станут еще одним ударом по борющейся коалиции канцлера Олафа Шольца. Но на долгий срок, в перспективе федеральных выборов в 2025 году, возникнет вопрос, как устранить первопричину недовольства избирателей. Во многом это зависит от того, сможет ли Германияс овершить еще одно экономическое чудо: быстро перейти от ориентированного на экспорт производства автомобилей к производству экологически чистой энергии, которая находится в авангарде производства чипов и аккумуляторов.“Проблемы Volkswagen частично вызваны неправильными бизнес-решениями, но VWтакже является хорошим примером трудностей, с которыми сталкивается Германия как бизнес-центр”,- говорит Карстен Бжески, глава отдела макроэкономики ING. -Германия уже много лет теряет конкурентоспособность, и сейчас это также сказывается на бывших жемчужинах немецкой индустрии”.VW уже столкнулся с трудностями на рубеже ХXI века, но тогда ему помогла способность удовлетворять спрос растущего китайского среднего класса. Затем зависимость от азиатских потребителей стала проблемой. Пик промышленного производства в 2017году был сведен на нет ростом китайских конкурентов и последовательными кризисами - от пандемии до прекращения импорта дешевого российского газа.Автомобили являются неотъемлемой частью современной немецкой идентичности, эталоном поп-культуры и политическим символом: будь то Херби, герой фильмов Уолта Диснея, или Дженис Джоплин на своем роскошном Porsche 1960-х годов, или Дональд Трамп, жалующийся на количество автомобилей Mercedes-Benz и BMW, проезжающих по Пятой авеню в Нью-Йорке, пишет издание.В целом история VW - это история послевоенной Германии, ее победы вопреки всем трудностям, связанная с послевоенным чудом, которое превратило разрушенную страну в величайшую промышленную державу региона. Хроника упадка этого бизнеса — поучительная корпоративная история о том, как можно отстать от жизни, отражает недостатки того, что было моделью успеха Германии, и ставит под сомнение способность европейской экономики продолжать лидировать на континенте.По данным BloombergEconomics, автомобилестроение создает около 4% общей добавленной стоимости в экономике Германии, и еще 4% приходится на смежные отрасли, такие как производство металла или резины. Крах этого бизнеса существенно осложнит жизни многих людей и может послужить причиной провала политики Шольца вкупе с новым подъемом радикальных настроений в Германии.

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германия, экономика германии, автопром, volkswagen