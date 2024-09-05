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Кабмин спрогнозировал динамику продаж новых авто в России в 2024 году
Кабмин спрогнозировал динамику продаж новых авто в России в 2024 году - 05.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин спрогнозировал динамику продаж новых авто в России в 2024 году
Правительство РФ улучшило прогноз по продажам новых автомобилей всех сегментов в России в 2024 году до 1,6 миллиона штук, сообщил первый вице-премьер Денис... | 05.09.2024, ПРАЙМ
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ улучшило прогноз по продажам новых автомобилей всех сегментов в России в 2024 году до 1,6 миллиона штук, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Ранее кабмин прогнозировал объем рынка новых автомобилей в РФ на уровне 1,3 миллиона штук. "Если говорить о рынке, то на сегодняшний день это уже 1,2 миллиона (штук - ред.) за 8 месяцев. И до конца года мы рассчитываем на рынок в 1,6 миллиона (штук - ред.). Движемся темпами быстрее, чем заложено в стратегии", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума. "До конца года мы рассчитываем, что легковой транспорт будет составлять примерно 1,4 миллиона, половина будет произведенных в России", - уточнил он показатели продаж по легковым машинам. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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россия, вэф-2024, авторынок рф, правительство
РОССИЯ, ВЭФ-2024, авторынок РФ, правительство
Кабмин спрогнозировал динамику продаж новых авто в России в 2024 году
Мантуров: кабмин улучшил прогноз по продажам новых авто в РФ до 1,6 млн штук
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ улучшило прогноз по продажам новых автомобилей всех сегментов в России в 2024 году до 1,6 миллиона штук, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.
Ранее кабмин прогнозировал объем рынка новых автомобилей в РФ на уровне 1,3 миллиона штук.
"Если говорить о рынке, то на сегодняшний день это уже 1,2 миллиона (штук - ред.) за 8 месяцев. И до конца года мы рассчитываем на рынок в 1,6 миллиона (штук - ред.). Движемся темпами быстрее, чем заложено в стратегии", - сказал Мантуров в интервью телеканалу "Россия 24" на полях Восточного экономического форума.
"До конца года мы рассчитываем, что легковой транспорт будет составлять примерно 1,4 миллиона, половина будет произведенных в России", - уточнил он показатели продаж по легковым машинам.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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