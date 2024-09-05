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Суд начал банкротство экс-топа банка "Открытие" Аганбегяна

Суд начал банкротство экс-топа банка "Открытие" Аганбегяна - 05.09.2024, ПРАЙМ

Суд начал банкротство экс-топа банка "Открытие" Аганбегяна

Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении бывшего президента банка... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T17:30+0300

2024-09-05T17:30+0300

2024-09-05T17:30+0300

россия

суд

банк открытие

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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по заявлению банка "Траст" ввел начальную процедуру банкротства – реструктуризацию долгов – в отношении бывшего президента банка "Открытие" Рубена Аганбегяна, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Суд вынес "определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", говорится в карточке дела. Заседание, на котором в четверг рассматривалась обоснованность заявления "Траста", проходило в закрытом режиме. На предварительных слушаниях в июле суд удовлетворил соответствующие ходатайства заявителя и должника. Представитель Аганбегяна сообщил тогда, что требования "Траста" основаны на решении суда по делу о взыскании с шести бывших контролирующих лиц "Открытия" более 289,5 миллиарда рублей убытков, которое тоже слушалось за закрытыми дверями. Представитель "Траста" сообщил, что решение обратиться в суд с заявлением о банкротстве Аганбегяна банк принял после того, как ему стало известно о нарушении бизнесменом условий мирового соглашения в рамках того же дела. Как пояснил юрист, "Траст" обнаружил сокрытое должником имущество, записанное на его супругу. По условиям соглашения, такое имущество Аганбегян должен реализовать и перечислить деньги банку. Поскольку должник этого не сделал, "Траст" подал на банкротство. Аганбегян является одним из должников в деле по иску Банка России о взыскании с бывших контролирующих лиц "Открытия" рекордных убытков – более 289,5 миллиарда рублей – в пользу этого банка. Аганбегян в том процессе в 2022 году заключил мировое соглашение с истцами, по которому обязался выплачивать половину своих ежемесячных доходов. В 2023 году права взыскателя перешли от "Открытия" к "Трасту". Соответственно, в деле о банкротстве ему могут быть предъявлены требования "Траста" в размере более 289,5 миллиарда рублей за вычетом выплаченных по мировому соглашению сумм. В деле о банкротстве "Открытие Холдинга" Аганбегян является одним из 18 ответчиков по заявлению о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам этой компании, оцениваемым примерно в 1 триллион рублей. В том деле арестованы активы, в том числе деньги, в пределах около 916,2 миллиарда рублей шестерых ответчиков, включая Аганбегяна. Его представитель говорил в суде, что наложение ареста сделает невозможным продолжение исполнения мирового соглашения с "Трастом". Суды также арестовали имущество Вероники Мисютиной, жены Аганбегяна, – 13 земельных участков и дом в Подмосковье, московскую квартиру и другую недвижимость. Аганбегян произвел отчуждение 17 объектов недвижимости в пользу жены по договору дарения и соглашению о разделе имущества.

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россия, суд, банк открытие