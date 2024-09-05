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Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка

Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка - 05.09.2024, ПРАЙМ

Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка

Если банк входит в систему страхования вкладов, то даже в случае его банкротства клиенты гарантированно получат назад свои деньги в размере до 1,4 миллиона... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T02:02+0300

2024-09-05T02:02+0300

2024-09-05T02:02+0300

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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Если банк входит в систему страхования вкладов, то даже в случае его банкротства клиенты гарантированно получат назад свои деньги в размере до 1,4 миллиона рублей. Но в некоторых случаях стоит вовремя подсуетиться и забрать деньги заранее, рассказал агентству “Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Страховой лимит по вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей, если ваши сбережения его не превышают, то можно не волноваться и не спешить досрочно закрывать депозиты. "Ведь в этом случае вы потеряете проценты, а банк может в итоге так и не обанкротиться", - объяснил юрист.Но если сумма, которою вы держите в одном банке превышает страховую, то имеет смысл снять деньги до того момента, когда банк лишится лицензии.По словам Гусятникова, есть ряд признаков, на которые стоит обращать внимание:По данным СМИ, многие стремятся забрать деньги из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия. Ради одного-двух процентов выгоды по ставке делать этого не следует, а вот если надежность нынешнего банка беспокоит, стоит задуматься. Особенно если речь идет о сумме, превышающей страховой лимит, заключил Гусятников.

https://1prime.ru/20240903/vklady-851304458.html

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