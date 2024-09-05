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Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка
Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка - 05.09.2024, ПРАЙМ
Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка
Если банк входит в систему страхования вкладов, то даже в случае его банкротства клиенты гарантированно получат назад свои деньги в размере до 1,4 миллиона... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T02:02+0300
2024-09-05T02:02+0300
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МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Если банк входит в систему страхования вкладов, то даже в случае его банкротства клиенты гарантированно получат назад свои деньги в размере до 1,4 миллиона рублей. Но в некоторых случаях стоит вовремя подсуетиться и забрать деньги заранее, рассказал агентству “Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.Страховой лимит по вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей, если ваши сбережения его не превышают, то можно не волноваться и не спешить досрочно закрывать депозиты. "Ведь в этом случае вы потеряете проценты, а банк может в итоге так и не обанкротиться", - объяснил юрист.Но если сумма, которою вы держите в одном банке превышает страховую, то имеет смысл снять деньги до того момента, когда банк лишится лицензии.По словам Гусятникова, есть ряд признаков, на которые стоит обращать внимание:По данным СМИ, многие стремятся забрать деньги из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия. Ради одного-двух процентов выгоды по ставке делать этого не следует, а вот если надежность нынешнего банка беспокоит, стоит задуматься. Особенно если речь идет о сумме, превышающей страховой лимит, заключил Гусятников.
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банки, банк россии, банковские вклады, ставка по вкладам
Банки, Банк России, банковские вклады, ставка по вкладам, Экономика
Пять признаков того, что надо спешно забирать деньги из частного банка
Юрист Гусятников: есть пять признаков, указывающих на скорый крах банка
МОСКВА, 5 сен – ПРАЙМ. Если банк входит в систему страхования вкладов, то даже в случае его банкротства клиенты гарантированно получат назад свои деньги в размере до 1,4 миллиона рублей. Но в некоторых случаях стоит вовремя подсуетиться и забрать деньги заранее, рассказал агентству “Прайм" Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
Страховой лимит по вкладам сейчас составляет 1,4 миллиона рублей, если ваши сбережения его не превышают, то можно не волноваться и не спешить досрочно закрывать депозиты. "Ведь в этом случае вы потеряете проценты, а банк может в итоге так и не обанкротиться", - объяснил юрист.
Но если сумма, которою вы держите в одном банке превышает страховую, то имеет смысл снять деньги до того момента, когда банк лишится лицензии.
По словам Гусятникова, есть ряд признаков, на которые стоит обращать внимание:
1.Устойчивость и положение банка на рынке. Не секрет, что крупные организации гораздо более устойчивы и даже в случае кризисных ситуаций велика вероятность того, что государство их поддержит. "Поэтому чем крупнее финансовая структура, тем более защищенным будет чувствовать себя вкладчик", - уверяет эксперт. Мелкие, малоизвестные банки часто привлекают клиентов более выгодными предложениями, но тут стоит хорошо взвесить все "за" и "против". Если на практике ставки по депозитам отличаются в пределах 1-2%, а вы кладете на счет небольшую сумму – до 1 миллиона рублей, то разница в итоге будет не сильно ощутима, зато риски меньше.
2.Финансовая организация начинает резко улучшать предложения для клиентов, повышая ставки по депозитам выше среднерыночных. По словам Гусятникова, это один из сигналов того, что банк остро нуждается в привлечении средств от населения и положение его не стабильно.
3.Банк ограничивает суммы переводов или снятия наличных, меняет график работы отделений или вовсе закрывает какие-то из них.
4.Если банк участвует в качестве ответчика в судебных спорах или против его руководства возбуждены уголовные дела. Посмотреть данную информацию можно в картотеке арбитражных дел, на сайте ФССП и т.д.
5.Если банк отказывается принимать деньги у населения или нет возможности перевести деньги из этого банка в другой. Как отмечает юрист, это значит, что дело "совсем плохо" и в отношении организации уже введены санкции со стороны Банка России.
По данным СМИ, многие стремятся забрать деньги из частных банков в государственные, так как последние предложили более выгодные условия. Ради одного-двух процентов выгоды по ставке делать этого не следует, а вот если надежность нынешнего банка беспокоит, стоит задуматься. Особенно если речь идет о сумме, превышающей страховой лимит, заключил Гусятников.
Россияне бросились перекладывать деньги из частных банков в государственные