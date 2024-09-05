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Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 августа 2024 года

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 августа 2024 года - 05.09.2024, ПРАЙМ

Крупнейшие российские банки по объему активов на 1 августа 2024 года

Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 августа 2024 года. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T15:30+0300

2024-09-05T15:30+0300

2024-09-05T16:06+0300

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Эксперты РИА Рейтинг на основе данных Центробанка РФ провели исследование и подготовили рейтинг крупнейших банков по объему активов на 1 августа 2024 года.Российский банковский сектор в июле 2024 года характеризовался достаточно высокими темпами прироста активов. Объем активов за месяц вырос на 2,1%, что лишь ненамного меньше локального месячного максимума 2024 года – мая, когда активы выросли на 2,2%. При этом высокие темпы прироста в 2024 году также наблюдались с марта по май (более 1,5% в месяц). Таким образом, сравнительно высокие темпы прироста активов отмечены во все прошедшие месяцы 2024 года, несмотря на ужесточение условий кредитования и высокие процентные ставки в экономике. По мнению экспертов РИА Рейтинг, в ближайшие месяцы динамика активов может ухудшиться из-за ожидаемых изменений условий льготного корпоративного кредитования и дальнейшего ужесточения условий по другим видам кредитования.Вместе с тем, на скользящем 12 месячном отрезке прирост активов продолжил снижаться, даже несмотря на сильный результат июля, что объясняется исчерпанием эффекта высокой базы 2023 года. За 12 месяцев – с 1 августа 2023 года по 1 августа 2024 года – прирост активов составил 19,6%. Напомним, локальный максимум 2024 года наблюдался по итогам апреля и составлял 21,9%, после чего темпы прироста начали снижаться. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что тенденция замедления темпов прироста продолжится в ближайшие месяцы, и по итогам года прирост может составить 16-18%.В пассивной части у банков на скользящем 12 месячном отрезке наблюдаются очень высокие темпы прироста, даже несмотря на слабую динамику в июле. Прирост средств физических лиц за 12 месяцев, по состоянию на 1 августа, составил 26%, а объем средств юридических лиц увеличился на 16,5%. Стоит отметить, что прирост средств физических лиц в мае составлял 26,6%, и это было рекордным значением с 2010 года, тогда как более высокие темпы прироста средств юридических были почти весь 2022 год.Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, аналитики РИА Рейтинг провели анализ и подготовили рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 августа 2024 года. В рейтинге представлены данные по 348 кредитным организациям России, имеющим лицензии на 5 сентября 2024 года и по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.Лидером по абсолютному приросту активов в июле стал Банк ВТБ, прирост активов у которого составил 1,1 триллиона рублей. Вторым по объему прироста активов стал АЛЬФА-БАНК – +0,5 триллиона рублей. На третьем месте по максимальному приросту расположился Сбербанк, с приростом активов в 327 миллиардов рублей. Четвертое и пятое места заняли Банк ГПБ (Газпромбанк) и Россельхозбанк, активы которых за месяц увеличились на 318 и 273 миллиарда рублей соответственно. В целом же первая пятерка банков обеспечила 2,6 триллиона рублей прироста активов в июле или от 65% суммарного прироста активов.Наибольший относительный прирост нетто-активов среди ста крупнейших кредитных организаций в июле был у НРБанка. У этого банка активы за июль выросли на 36%. Вторым по темпам прироста в текущем рейтинге стал АйСиБиСи Банк (+33%). Третьим по темпам прироста стал Дж.П. Морган Банк Интернешнл (+24%). Также достаточно большой прирост активов в июле был у Ситибанка (+20%) и ХКФ Банка (+18%), а еще у трех крупных банков прирост активов был составил на уровне 10-11%.В свою очередь самое сильное снижение нетто-активов среди ста крупнейших банков в июле 2024 года показал банк ЦентроКредит, активы которого уменьшились на 21%. Вторым по темпам снижения активов стал БЭНК ОФ ЧАЙНА (-19%), третьим – Банк "ФК Открытие" (-16%).Рейтинг банков по объему активов на 1 августа 2024 года в PDF-формате >>

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