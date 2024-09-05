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Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал"

Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал" - 05.09.2024, ПРАЙМ

Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал"

Смена подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал" лишь замедлит процесс, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T20:14+0300

2024-09-05T20:14+0300

2024-09-05T20:14+0300

байкал

самолеты "ладога" и "байкал"

антон алиханов

минпромторг

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Смена подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал" лишь замедлит процесс, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее в четверг вице-премьер Юрий Трутнев, который также является полпредом президента РФ в ДФО, сообщил, что необходимо заменить подрядчика, занимающегося созданием самолёта "Байкал"."Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос о целесообразности смены подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал". Алиханов отметил, что по поручению председателя правительства реализация проекта самолёта "Байкал" должна быть ускорена. Поэтому Минпромторг совместно с Минтрансом контролирует прохождение всех этапов в рамках действующих контрактов и соблюдение сроков.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ускорить реализацию этого проекта. Он озвучил своё мнение на пленарном заседании ВЭФ. "Байкал" — это девятиместный самолёт, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить устаревший Ан-2, известный как "кукурузник". Разработчиком "Байкала" является компания "Байкал Инжиниринг", которая является дочерней структурой АО "Уральский завод гражданской авиации".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://1prime.ru/20230322/840158136.html

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байкал, самолеты "ладога" и "байкал", антон алиханов, минпромторг