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Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал" - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал"
Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал" - 05.09.2024, ПРАЙМ
Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал"
Смена подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал" лишь замедлит процесс, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T20:14+0300
2024-09-05T20:14+0300
байкал
самолеты "ладога" и "байкал"
антон алиханов
минпромторг
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Смена подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал" лишь замедлит процесс, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Ранее в четверг вице-премьер Юрий Трутнев, который также является полпредом президента РФ в ДФО, сообщил, что необходимо заменить подрядчика, занимающегося созданием самолёта "Байкал"."Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос о целесообразности смены подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал". Алиханов отметил, что по поручению председателя правительства реализация проекта самолёта "Байкал" должна быть ускорена. Поэтому Минпромторг совместно с Минтрансом контролирует прохождение всех этапов в рамках действующих контрактов и соблюдение сроков.Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ускорить реализацию этого проекта. Он озвучил своё мнение на пленарном заседании ВЭФ. "Байкал" — это девятиместный самолёт, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить устаревший Ан-2, известный как "кукурузник". Разработчиком "Байкала" является компания "Байкал Инжиниринг", которая является дочерней структурой АО "Уральский завод гражданской авиации".Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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байкал, самолеты "ладога" и "байкал", антон алиханов, минпромторг
Байкал, самолеты "Ладога" и "Байкал", Антон Алиханов, Минпромторг
20:14 05.09.2024
 
Алиханов прокомментировал вопрос смены подрядчика самолета "Байкал"

Алиханов: смена подрядчика в проекте по созданию самолета "Байкал" замедлит процесс

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен — ПРАЙМ. Смена подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал" лишь замедлит процесс, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Ранее в четверг вице-премьер Юрий Трутнев, который также является полпредом президента РФ в ДФО, сообщил, что необходимо заменить подрядчика, занимающегося созданием самолёта "Байкал".
"Смена подрядчика на данном этапе не ускорит, а, напротив, затянет срок реализации проекта. Кроме того, процедура неминуемо будет включать судебные разбирательства и штрафы. Конечным результатом будет необходимость проведения новых конкурсных процедур и серьезное ухудшение финансового положения производителя, который, помимо реализации гражданских проектов, является также исполнителем в рамках ГОЗ", — сказал Алиханов, отвечая на вопрос о целесообразности смены подрядчика по реализации проекта самолета "Байкал".
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Алиханов отметил, что по поручению председателя правительства реализация проекта самолёта "Байкал" должна быть ускорена. Поэтому Минпромторг совместно с Минтрансом контролирует прохождение всех этапов в рамках действующих контрактов и соблюдение сроков.
Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин призвал ускорить реализацию этого проекта. Он озвучил своё мнение на пленарном заседании ВЭФ.
"Байкал" — это девятиместный самолёт, предназначенный для местных воздушных линий. Он должен заменить устаревший Ан-2, известный как "кукурузник". Разработчиком "Байкала" является компания "Байкал Инжиниринг", которая является дочерней структурой АО "Уральский завод гражданской авиации".
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
Байкалсамолеты "Ладога" и "Байкал"Антон АлихановМинпромторг
 
 
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