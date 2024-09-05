https://1prime.ru/20240905/belorussiya-851351954.html

В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу

В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу - 05.09.2024, ПРАЙМ

В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу

Белорусские силовики зафиксировали факт нарушения госграницы в воздушном пространстве и уничтожили вторгшиеся цели, сообщил начальник Главного штаба - первый... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:59+0300

2024-09-05T09:59+0300

2024-09-05T10:00+0300

белоруссия

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МИНСК, 5 сен - ПРАЙМ. Белорусские силовики зафиксировали факт нарушения госграницы в воздушном пространстве и уничтожили вторгшиеся цели, сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Сергей Фролов.По его словам, границу, предположительно, нарушили в ночь на 5 сентября беспилотные летательные аппараты."Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - приводит Минобороны республики слова Фролова.

https://1prime.ru/20240902/dogovor-851281829.html

белоруссия

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белоруссия