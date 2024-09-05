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В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу
В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу - 05.09.2024, ПРАЙМ
В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу
Белорусские силовики зафиксировали факт нарушения госграницы в воздушном пространстве и уничтожили вторгшиеся цели, сообщил начальник Главного штаба - первый... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:59+0300
2024-09-05T09:59+0300
2024-09-05T10:00+0300
белоруссия
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МИНСК, 5 сен - ПРАЙМ. Белорусские силовики зафиксировали факт нарушения госграницы в воздушном пространстве и уничтожили вторгшиеся цели, сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Сергей Фролов.По его словам, границу, предположительно, нарушили в ночь на 5 сентября беспилотные летательные аппараты."Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - приводит Минобороны республики слова Фролова.
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белоруссия
В Белоруссии уничтожили воздушные цели, нарушившие госграницу
В Белоруссии, предположительно, БПЛА нарушили границу, все цели уничтожены - минобороны
МИНСК, 5 сен - ПРАЙМ. Белорусские силовики зафиксировали факт нарушения госграницы в воздушном пространстве и уничтожили вторгшиеся цели, сообщил начальник Главного штаба - первый заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Сергей Фролов.
По его словам, границу, предположительно, нарушили в ночь на 5 сентября беспилотные летательные аппараты.
"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - приводит Минобороны республики слова Фролова.
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