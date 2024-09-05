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ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей - 05.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей
ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей - 05.09.2024, ПРАЙМ
ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей
ВТБ готов дополнительно реструктурировать кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей, клиенты банка | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T17:44+0300
2024-09-05T17:44+0300
экономика
втб
бизнес
белгородская область
поддержка
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ готов дополнительно реструктурировать кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей, клиенты банка смогут получить отсрочку платежей по своим кредитам на 1 год, проценты по ним банк возьмет на себя на срок до 6 месяцев, сообщила кредитная организация на ВЭФ-2024. Ранее в четверг сообщалось, что правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей приграничных районов Курской области. "ВТБ готов дополнительно реструктурировать кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей", - сообщил банк. Кредитная организация поясняет, что программой смогут воспользоваться все юрлица и ИП из пострадавших приграничных районов Белгородской и Курской областей, входящие в реестр субъектов МСП. "Бизнес – это всегда долгосрочный проект, поэтому мы считаем важным создать для предпринимателей особые условия и расширяем меры помощи. Нашим клиентам предоставим отсрочку платежей на один год, а также проценты до 6 месяцев выплачивать не надо будет – банк возьмет их на себя", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ. Он подчеркнул, что в ВТБ постоянно действует программа помощи клиентам пострадавших приграничных регионов - это реструктуризация, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание или другие меры. "Компании уже обратились к нам за поддержкой с просьбой помочь реструктурировать их кредиты почти на 4 миллиарда рублей", - добавил Еременко. Для оформления реструктуризации заемщикам необходимо обратиться в банк любым доступным способом – дистанционно или в ближайшее отделение. Заявки рассматриваются максимально оперативно, в каждой конкретной ситуации специалисты банка подбирают подходящую программу поддержки. Клиенты из пострадавших приграничных районов, которые ранее уже воспользовались мерами поддержки банка, могут повторно обратиться за дополнительными мерами помощи. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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втб, бизнес, белгородская область, поддержка
Экономика, ВТБ, Бизнес, Белгородская область, поддержка
17:44 05.09.2024
 
ВТБ расширил программу поддержки бизнеса Белгородской и Курской областей

ВТБ расширяет программу поддержки предпринимателей Белгородской и Курской областей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. ВТБ готов дополнительно реструктурировать кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей, клиенты банка смогут получить отсрочку платежей по своим кредитам на 1 год, проценты по ним банк возьмет на себя на срок до 6 месяцев, сообщила кредитная организация на ВЭФ-2024.
Ранее в четверг сообщалось, что правительство России утвердило решение об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов для предпринимателей приграничных районов Курской области.
"ВТБ готов дополнительно реструктурировать кредиты предпринимателей с бизнесом в пострадавших приграничных районах Белгородской и Курской областей", - сообщил банк.
Кредитная организация поясняет, что программой смогут воспользоваться все юрлица и ИП из пострадавших приграничных районов Белгородской и Курской областей, входящие в реестр субъектов МСП.
"Бизнес – это всегда долгосрочный проект, поэтому мы считаем важным создать для предпринимателей особые условия и расширяем меры помощи. Нашим клиентам предоставим отсрочку платежей на один год, а также проценты до 6 месяцев выплачивать не надо будет – банк возьмет их на себя", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Руслана Еременко, сказанные на ВЭФ.
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Он подчеркнул, что в ВТБ постоянно действует программа помощи клиентам пострадавших приграничных регионов - это реструктуризация, кредитные каникулы, бесплатное расчетно-кассовое обслуживание или другие меры.
"Компании уже обратились к нам за поддержкой с просьбой помочь реструктурировать их кредиты почти на 4 миллиарда рублей", - добавил Еременко.
Для оформления реструктуризации заемщикам необходимо обратиться в банк любым доступным способом – дистанционно или в ближайшее отделение. Заявки рассматриваются максимально оперативно, в каждой конкретной ситуации специалисты банка подбирают подходящую программу поддержки. Клиенты из пострадавших приграничных районов, которые ранее уже воспользовались мерами поддержки банка, могут повторно обратиться за дополнительными мерами помощи.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
 
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