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РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков

РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков - 05.09.2024, ПРАЙМ

РКН описал порядок регистрации блогеров с 10 тысячами подписчиков

Роскомнадзор разработал правила для ведения аккаунтов в социальных сетях, если их аудитория превышает 10 тысяч человек, пишет РБК. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T22:55+0300

2024-09-05T22:55+0300

2024-09-05T22:55+0300

ркн

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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Роскомнадзор разработал правила для ведения аккаунтов в социальных сетях, если их аудитория превышает 10 тысяч человек, пишет РБК.Соответствующий документ опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.Роскомнадзор опубликовал перечень сведений, которые блогеры обязаны предоставить ведомству. В частности, для физических лиц это ФИО, для юридических лиц — наименование фирмы, её организационно-правовая форма и регистрационный номер, а для индивидуальных предпринимателей — ФИО и регистрационный номер. Подчёркивается, что эти данные должны предоставить граждане России.Помимо прочего, авторы должны будут предоставить контактные данные, такие как номер телефона и адрес электронной почты, по которым можно связаться с ними для обсуждения вопросов, связанных с блогом. Также необходимо будет сообщить информацию об IP-адресах устройств, с которых осуществляется администрирование страницы.Страница в социальной сети может быть исключена из реестра, если были нарушены требования Федерального закона № 149 "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Это может произойти, если пользователь удалил страницу или если число её подписчиков стало меньше 10 тысяч. Однако существует возможность повторного включения страницы в реестр.Предлагаемая дата вступления приказа в силу — 1 ноября.

https://1prime.ru/20240902/monetizatsiya-851275886.html

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ркн, россия, блогеры