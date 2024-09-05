https://1prime.ru/20240905/briks-851353135.html

Путин назвал успешным развитие отношений России со странами БРИКС

Путин назвал успешным развитие отношений России со странами БРИКС - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин назвал успешным развитие отношений России со странами БРИКС

Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно, заявил президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:16+0300

2024-09-05T10:16+0300

2024-09-05T10:16+0300

вэф-2024

владимир путин

брикс

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Отношения России с партнерами по БРИКС развиваются очень успешно, заявил президент Владимир Путин. "Что касается наших отношений с БРИКС, то они развиваются очень успешно", - сказал глава государства в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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вэф-2024, владимир путин, брикс