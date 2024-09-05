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Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС составила порядка 65 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:27+0300
2024-09-05T10:27+0300
2024-09-05T10:27+0300
россия
вэф-2024
владимир путин
брикс
расчеты в нацвалютах
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС составила порядка 65 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин.Глава государства выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). "Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал президент. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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россия, вэф-2024, владимир путин, брикс, расчеты в нацвалютах
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Владимир Путин, БРИКС, расчеты в нацвалютах
Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС
Путин: использование нацвалют в расчетах РФ с партнерами по БРИКС достигает 60%
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС составила порядка 65 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин.
Глава государства выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).
"Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал президент.
Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Путин назвал успешным развитие отношений России со странами БРИКС