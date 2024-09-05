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Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал об объемах использования нацвалют в расчетах с БРИКС

Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС составила порядка 65 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:27+0300

2024-09-05T10:27+0300

2024-09-05T10:27+0300

россия

вэф-2024

владимир путин

брикс

расчеты в нацвалютах

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Доля национальных валют в расчетах России со странами-членами БРИКС составила порядка 65 процентов, рассказал российский президент Владимир Путин.Глава государства выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ-2024). "Мы с нашими партнерами по БРИКС используем национальные валюты, это уже примерно 65%, это естественный процесс", - сказал президент. Восточный экономический форум (ВЭФ) является международный мероприятием, ежегодно проводящийся во Владивостоке с целью стимулирования иностранных инвестиций на Дальний Восток России и развития экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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россия, вэф-2024, владимир путин, брикс, расчеты в нацвалютах