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Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин

Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ

Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин

Россия не отказывалась от расчетов в долларах, Соединенные Штаты сами отказали ей в долларовом обслуживании. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил глава... | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T10:22+0300

2024-09-05T10:22+0300

2024-09-05T10:26+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия не отказывалась от расчетов в долларах, Соединенные Штаты сами отказали ей в долларовом обслуживании. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил глава государства Владимир Путин."Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - отметил президент.Он также отметил, что страны БРИКС уже занимают третью часть мировой экономики. В связи с этим меняются приоритеты в использовании валют. Путин отметил, что около 65% торговли между Россией и партнерами по БРИКС осуществляется в национальных валютах, что является естественным процессом.Путин также добавил, что Россия просто вынуждена искать другие возможности в свете отказа от доллара. Глава государства заключил, что обсуждение отказа от доллара также является естественным процессом и не связан с политической конъюнктурой.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, доллар, владимир путин