https://1prime.ru/20240905/dollar-851354074.html
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин - 05.09.2024, ПРАЙМ
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, Соединенные Штаты сами отказали ей в долларовом обслуживании. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил глава... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T10:22+0300
2024-09-05T10:22+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия не отказывалась от расчетов в долларах, Соединенные Штаты сами отказали ей в долларовом обслуживании. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил глава государства Владимир Путин."Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - отметил президент.Он также отметил, что страны БРИКС уже занимают третью часть мировой экономики. В связи с этим меняются приоритеты в использовании валют. Путин отметил, что около 65% торговли между Россией и партнерами по БРИКС осуществляется в национальных валютах, что является естественным процессом.Путин также добавил, что Россия просто вынуждена искать другие возможности в свете отказа от доллара. Глава государства заключил, что обсуждение отказа от доллара также является естественным процессом и не связан с политической конъюнктурой.
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россия, доллар, владимир путин
ВЭФ-2024, РОССИЯ, доллар, Владимир Путин
Россия не отказывалась от расчетов в долларах, заявил Путин
Путин: Россия не отказывалась от расчетов в долларах
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Россия не отказывалась от расчетов в долларах, Соединенные Штаты сами отказали ей в долларовом обслуживании. Об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил глава государства Владимир Путин.
"Видимо (США - ред.) рассчитывали на то, что у нас всё рухнет, поэтому отказали в долларовом обслуживании", - отметил президент.
Он также отметил, что страны БРИКС уже занимают третью часть мировой экономики. В связи с этим меняются приоритеты в использовании валют. Путин отметил, что около 65% торговли между Россией и партнерами по БРИКС осуществляется в национальных валютах, что является естественным процессом.
Путин также добавил, что Россия просто вынуждена искать другие возможности в свете отказа от доллара. Глава государства заключил, что обсуждение отказа от доллара также является естественным процессом и не связан с политической конъюнктурой.
Доля расчетов в нацвалютах России и Азербайджана превысила 73 процента