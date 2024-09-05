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Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона
Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона - 05.09.2024, ПРАЙМ
Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона
Польские военные не смогли найти беспилотник, который, как утверждалось, залетел на территорию Польши с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T14:16+0300
2024-09-05T14:16+0300
вооружения
польша
военные
украина
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ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польские военные не смогли найти беспилотник, который, как утверждалось, залетел на территорию Польши с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики. В понедельник, который был перед этим, польские военные были подняты по тревоге. Они сообщили, что на их территорию, со стороны Украины, предположительно залетел неизвестный беспилотник. Для его поиска были привлечены сотни военных, охотников, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.Поиски, которые длились 10 дней, к сожалению, не увенчались успехом. Командование приняло решение прекратить их.Он не исключил, что объект, который ищут, мог не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину.
https://1prime.ru/20240902/polsha-851275121.html
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польша, военные, украина
Вооружения, ПОЛЬША, военные, УКРАИНА
14:16 05.09.2024
 
Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона

Польские военные не нашли залетевший с Украины дрон и завершили поиски

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польские военные не смогли найти беспилотник, который, как утверждалось, залетел на территорию Польши с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики.
В понедельник, который был перед этим, польские военные были подняты по тревоге. Они сообщили, что на их территорию, со стороны Украины, предположительно залетел неизвестный беспилотник. Для его поиска были привлечены сотни военных, охотников, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.
Поиски, которые длились 10 дней, к сожалению, не увенчались успехом. Командование приняло решение прекратить их.
Он не исключил, что объект, который ищут, мог не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину.
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