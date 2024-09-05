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Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона

Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона - 05.09.2024, ПРАЙМ

Польские военные завершили поиски залетевшего с Украины дрона

Польские военные не смогли найти беспилотник, который, как утверждалось, залетел на территорию Польши с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T14:16+0300

2024-09-05T14:16+0300

2024-09-05T14:16+0300

вооружения

польша

военные

украина

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ВАРШАВА, 5 сен – ПРАЙМ. Польские военные не смогли найти беспилотник, который, как утверждалось, залетел на территорию Польши с Украины, сообщила РИА Новости представитель оперативного командования видов вооруженных сил республики. В понедельник, который был перед этим, польские военные были подняты по тревоге. Они сообщили, что на их территорию, со стороны Украины, предположительно залетел неизвестный беспилотник. Для его поиска были привлечены сотни военных, охотников, вертолёты и беспилотные летательные аппараты.Поиски, которые длились 10 дней, к сожалению, не увенчались успехом. Командование приняло решение прекратить их.Он не исключил, что объект, который ищут, мог не упасть на территории Польши, а вернуться на Украину.

https://1prime.ru/20240902/polsha-851275121.html

польша

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польша, военные, украина