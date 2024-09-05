https://1prime.ru/20240905/durov-851348644.html
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым - 05.09.2024, ПРАЙМ
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
Россия и Франция вряд ли начнут диалог после ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T09:07+0300
2024-09-05T09:07+0300
2024-09-05T09:07+0300
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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Франция вряд ли начнут диалог после ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.оБолее тог, Песков добавил, что ены. И вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую сторону, или французскую на какие-либо контакты", - добавил он в интеврью "Известиям".Более тог, Песков добавил, что в ином случае Россия могла бы посодействовать, но в данном случае это не представляет возможности, потому что Дуров также является гражданином Франции.Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В июне 2022 года мессенджер Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp.
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россия, павел дуров, дмитрий песков, франция
РОССИЯ, Павел Дуров, Дмитрий Песков, ФРАНЦИЯ
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
Песков: ситуация с Дуровым вряд ли сподвигнет Россию и Францию на контакты
МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Франция вряд ли начнут диалог после ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
оБолее тог, Песков добавил, что ены. И вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую сторону, или французскую на какие-либо контакты", - добавил он в интеврью "Известиям".
Более тог, Песков добавил, что в ином случае Россия могла бы посодействовать, но в данном случае это не представляет возможности, потому что Дуров также является гражданином Франции.
Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
В июне 2022 года мессенджер Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp.
Москва считает Дурова гражданином России, заявили в Кремле