https://1prime.ru/20240905/durov-851348644.html

Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым

Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым - 05.09.2024, ПРАЙМ

Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым

Россия и Франция вряд ли начнут диалог после ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T09:07+0300

2024-09-05T09:07+0300

2024-09-05T09:07+0300

россия

павел дуров

дмитрий песков

франция

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МОСКВА, 5 сен - ПРАЙМ. Россия и Франция вряд ли начнут диалог после ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.оБолее тог, Песков добавил, что ены. И вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую сторону, или французскую на какие-либо контакты", - добавил он в интеврью "Известиям".Более тог, Песков добавил, что в ином случае Россия могла бы посодействовать, но в данном случае это не представляет возможности, потому что Дуров также является гражданином Франции.Основатель мессенджера Telegram, Павел Дуров, был арестован в аэропорту Ле-Бурже 24 августа. Французская прокуратура заявила, что он не был помещен в СИЗО. Его могут считать причастным к ряду преступлений, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.В июне 2022 года мессенджер Telegram стал одним из самых популярных приложений с более чем 950 миллионами постоянных пользователей, а основатель сервиса Павел Дуров заявил, что к началу 2023 года Telegram стал вторым по популярности мессенджером, уступая только WhatsApp.

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россия, павел дуров, дмитрий песков, франция