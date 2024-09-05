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Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T21:24+0300
2024-09-05T21:24+0300
франция
суд
павел дуров
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ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. Павел Дуров был отпущен под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (из которых один миллион евро нужно внести сразу, а остальные 500 тысяч выплачивать ежемесячно в течение восьми месяцев). В течение следующих шести месяцев ему запрещено покидать территорию Франции.По данным издания, сейчас Павел Дуров ищет жильё в лучших районах Парижа, и для него не составляет проблемы найти подходящий вариант. По информации издания, Дуров сможет заселиться в новое жильё уже в конце этой недели.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров, основатель Telegram. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был освобождён под залог, который он должен будет внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
https://1prime.ru/20240905/durov-851348644.html
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франция, суд, павел дуров
ФРАНЦИЯ, суд, Павел Дуров
21:24 05.09.2024
 
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ

Paris Match: запрет Дурову покидать Францию действует в течение полугода

© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех Павел Дуров
Павел Дуров - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех
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ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match.
Павел Дуров был отпущен под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (из которых один миллион евро нужно внести сразу, а остальные 500 тысяч выплачивать ежемесячно в течение восьми месяцев). В течение следующих шести месяцев ему запрещено покидать территорию Франции.
Павел Дуров
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
09:07
По данным издания, сейчас Павел Дуров ищет жильё в лучших районах Парижа, и для него не составляет проблемы найти подходящий вариант. По информации издания, Дуров сможет заселиться в новое жильё уже в конце этой недели.
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров, основатель Telegram. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был освобождён под залог, который он должен будет внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
 
ФРАНЦИЯсудПавел Дуров
 
 
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