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Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T21:24+0300
2024-09-05T21:24+0300
2024-09-05T21:24+0300
франция
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ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. Павел Дуров был отпущен под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (из которых один миллион евро нужно внести сразу, а остальные 500 тысяч выплачивать ежемесячно в течение восьми месяцев). В течение следующих шести месяцев ему запрещено покидать территорию Франции.По данным издания, сейчас Павел Дуров ищет жильё в лучших районах Парижа, и для него не составляет проблемы найти подходящий вариант. По информации издания, Дуров сможет заселиться в новое жильё уже в конце этой недели.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров, основатель Telegram. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был освобождён под залог, который он должен будет внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.
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франция, суд, павел дуров
ФРАНЦИЯ, суд, Павел Дуров
Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ
Paris Match: запрет Дурову покидать Францию действует в течение полугода
ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match.
Павел Дуров был отпущен под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (из которых один миллион евро нужно внести сразу, а остальные 500 тысяч выплачивать ежемесячно в течение восьми месяцев). В течение следующих шести месяцев ему запрещено покидать территорию Франции.
Песков прокомментировал ситуацию с Дуровым
По данным издания, сейчас Павел Дуров ищет жильё в лучших районах Парижа, и для него не составляет проблемы найти подходящий вариант. По информации издания, Дуров сможет заселиться в новое жильё уже в конце этой недели.
24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров, основатель Telegram. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был освобождён под залог, который он должен будет внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.