https://1prime.ru/20240905/durov-851373614.html

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ - 05.09.2024, ПРАЙМ

Суд запретил Дурову покидать Францию в течение полугода, пишут СМИ

Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T21:24+0300

2024-09-05T21:24+0300

2024-09-05T21:24+0300

франция

суд

павел дуров

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ПАРИЖ, 5 сен - ПРАЙМ. Французский суд запретил Павлу Дурову покидать территорию Франции в течение полугода, пишет журнал Paris Match. Павел Дуров был отпущен под судебный надзор под залог в размере пяти миллионов евро (из которых один миллион евро нужно внести сразу, а остальные 500 тысяч выплачивать ежемесячно в течение восьми месяцев). В течение следующих шести месяцев ему запрещено покидать территорию Франции.По данным издания, сейчас Павел Дуров ищет жильё в лучших районах Парижа, и для него не составляет проблемы найти подходящий вариант. По информации издания, Дуров сможет заселиться в новое жильё уже в конце этой недели.24 августа в аэропорту Парижа Ле-Бурже был задержан Павел Дуров, основатель Telegram. Его подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы.Вечером 28 августа Дуров был освобождён под залог, который он должен будет внести в ближайшее время (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, и он обязан отмечаться в полиции дважды в неделю.

https://1prime.ru/20240905/durov-851348644.html

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франция, суд, павел дуров