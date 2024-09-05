https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851359130.html

Путин оценил устойчивость развития российской экономики

Путин оценил устойчивость развития российской экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ

Путин оценил устойчивость развития российской экономики

Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-05T11:27+0300

2024-09-05T11:27+0300

2024-09-05T11:27+0300

россия

вэф-2024

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851351805_0:178:3011:1871_1920x0_80_0_0_85626bda9dc04b0d230568304719f2d9.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. В этой связи глава государства добавил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,6 процента."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент отметил, что Банк России также предпринимает усилия для избежания перегрева в экономике. Главным инструментом для этого, по словам Путина, является повышение ключевой ставки.

https://1prime.ru/20240905/putin-851351420.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, вэф-2024, банк россии