https://1prime.ru/20240905/ekonomika-851359130.html
Путин оценил устойчивость развития российской экономики
Путин оценил устойчивость развития российской экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин оценил устойчивость развития российской экономики
Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:27+0300
2024-09-05T11:27+0300
2024-09-05T11:27+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. В этой связи глава государства добавил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,6 процента."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент отметил, что Банк России также предпринимает усилия для избежания перегрева в экономике. Главным инструментом для этого, по словам Путина, является повышение ключевой ставки.
https://1prime.ru/20240905/putin-851351420.html
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россия, вэф-2024, банк россии
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Банк России
Путин оценил устойчивость развития российской экономики
Путин: экономика России, безусловно, развивается устойчиво
ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин.
В этой связи глава государства добавил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,6 процента.
"В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент отметил, что Банк России также предпринимает усилия для избежания перегрева в экономике. Главным инструментом для этого, по словам Путина, является повышение ключевой ставки.
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