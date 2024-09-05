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Путин оценил устойчивость развития российской экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Путин оценил устойчивость развития российской экономики
Путин оценил устойчивость развития российской экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин оценил устойчивость развития российской экономики
Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:27+0300
2024-09-05T11:27+0300
россия
вэф-2024
банк россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин. В этой связи глава государства добавил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,6 процента."В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Президент отметил, что Банк России также предпринимает усилия для избежания перегрева в экономике. Главным инструментом для этого, по словам Путина, является повышение ключевой ставки.
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россия, вэф-2024, банк россии
РОССИЯ, ВЭФ-2024, Банк России
11:27 05.09.2024
 
Путин оценил устойчивость развития российской экономики

Путин: экономика России, безусловно, развивается устойчиво

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости . Александр Вильф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Нет сомнений в том, что российская экономика развивается устойчиво, рассказал президент России Владимир Путин.
В этой связи глава государства добавил, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП России вырос на 4,6 процента.
"В целом экономика России, безусловно, развивается устойчиво. Если в прошлом году мы радовались тому, что у нас рост ВВП был 3,4%, то в первом полугодии этого года... 4,6% рост. Конечно, это хороший для нашей экономики показатель", - сказал Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент отметил, что Банк России также предпринимает усилия для избежания перегрева в экономике. Главным инструментом для этого, по словам Путина, является повышение ключевой ставки.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
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