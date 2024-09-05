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Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ
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Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики
Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики - 05.09.2024, ПРАЙМ
Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики
Мировая экономика не выдержит "закрытия" российской энергетики, об этом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России... | 05.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-05T11:36+0300
2024-09-05T11:36+0300
вэф-2024
владимир путин
россия
энергетика рф
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мировая экономика не выдержит "закрытия" российской энергетики, об этом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин."Представим себе, что взяли завтра и все закрыли - газ, нефть наши и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия", — подчеркнул российский лидер.По словам Путина, в таком случае ожидается резкий рост цен, однако российское топливо все равно продолжат закупать. Кроме того, хотя доля России в поставках сжиженного природного газа на мировые рынки не так велика, как бы хотелось, она все-таки постепенно увеличивается.Глава государства подчеркнул, что, независимо от возникающих трудностей, Россия будет продолжать свою деятельность в энергетической области.
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владимир путин, россия, энергетика рф
ВЭФ-2024, Владимир Путин, РОССИЯ, энергетика РФ
11:36 05.09.2024
 
Путин назвал последствия "закрытия" энергетики России для мировой экономики

Путин: мировая экономика не выдержит "закрытия" российской энергетики

© РИА Новости/Аврора . POOL | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 05.09.2024
© РИА Новости/Аврора . POOL
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ВЛАДИВОСТОК, 5 сен - ПРАЙМ. Мировая экономика не выдержит "закрытия" российской энергетики, об этом в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
"Представим себе, что взяли завтра и все закрыли - газ, нефть наши и так далее. Но мировая экономика не выдержит такого закрытия", — подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, в таком случае ожидается резкий рост цен, однако российское топливо все равно продолжат закупать. Кроме того, хотя доля России в поставках сжиженного природного газа на мировые рынки не так велика, как бы хотелось, она все-таки постепенно увеличивается.
Глава государства подчеркнул, что, независимо от возникающих трудностей, Россия будет продолжать свою деятельность в энергетической области.
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ВЭФ-2024Владимир ПутинРОССИЯэнергетика РФ
 
 
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